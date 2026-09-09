Violenza di gruppo in piazza, tre condanne

Si è chiuso con tre condanne pesanti il processo con rito abbreviato davanti al Gup del Tribunale di Perugia, Valeria Casciello, per la drammatica notte di violenza consumatasi tra il 4 e il 5 settembre dello scorso anno nel cuore di Gubbio.

I due fratelli originari di Nardò (Lecce) di 37 e 44 anni sono stati condannati a 6 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno, mentre per il terzo imputato, un cuoco di Gualdo Tadino di 43 anni, la pena inflitta è di 6 anni e 4 mesi.

Per tutti e tre il giudice ha disposto la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, mentre le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

Le accuse formulate dalla Procura delineano una notte di ordinaria follia: violenza sessuale di gruppo, tentata rapina e lesioni personali. La vicenda era avvenuta intorno a mezzanotte e mezza in Piazza 40 Martiri. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le vittime – una donna di 36 anni e un amico eugubino di 46 – erano cadute in una vera e propria imboscata mentre si trovavano in auto.

La 36enne sarebbe stata bloccata, trascinata fuori dall'abitacolo e spinta con forza contro una vettura, per poi subire palpeggiamenti e violenze. Per neutralizzarne la reazione e impedirle di urlare, gli aggressori le avrebbero chiuso la bocca, colpendola inoltre con uno schiaffo al volto.

Nel frattempo, l'amico avrebbe tentato una disperata reazione per difenderla, ma è stato immobilizzato e preso a calci e pugni anche dopo essere stramazzato al suolo. Oltre all'aggressione, gli indagati avrebbero anche cercato di rapinarlo del denaro in suo possesso. L'incubo si sarebbe interrotto soltanto grazie all'arrivo di alcuni passanti attratti dalle urla della donna, che ha messo in fuga il branco.

Nel corso del procedimento, la versione fornita dagli imputati - i quali avevano sostenuto di essersi avvicinati soltanto per aiutare la donna che, a loro dire, cadeva di continuo a causa dell'alcol - non ha convinto i giudici, venendo smentita dalle testimonianze e dai rilievi dell'accusa. Nel corso dell'udienza preliminare, le due vittime si erano costituite parti civili: la donna aveva avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a 50mila euro, mentre l'amico ne aveva formalizzati 20mila per le lesioni riportate.