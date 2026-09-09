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9 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Parco Ranghiasci, parte progetto di riqualificazione

Da lunedì 14 settembre al via gli interventi finanziati da Comune, FAI e Intesa Sanpaolo nell’ambito del programma I Luoghi del Cuore

Parco Ranghiasci, parte progetto di riqualificazione

Dopo mesi di progettazione condivisa e di approfondimenti tecnici, lunedì 14 settembre prenderanno il via gli interventi di riqualificazione del Parco Ranghiasci, cofinanziati dal FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) in collaborazione con Intesa Sanpaolo e dal Comune di Gubbio, con un investimento complessivo di 25.000 euro, di cui 10.000 messi a disposizione attraverso il programma “I Luoghi del Cuore” e 15.000 stanziati dall'amministrazione.

L’avvio del cantiere rappresenta il passaggio operativo di un percorso che ha visto il Comune di Gubbio lavorare in stretta collaborazione con il FAI, con professionisti specializzati e con tutti i soggetti coinvolti nella definizione di un progetto che punta a restituire piena valorizzazione a uno dei luoghi più identitari della città.

Considerata l’estensione del Parco Ranghiasci, il progetto rappresenta un primo significativo intervento di recupero che interesserà: il giardino antistante il Tempietto, l’area prospiciente il Villino e la zona dell'ex Scuderia. L’obiettivo è restituire valore alla parte più rappresentativa del parco, avviando un percorso di riqualificazione destinato a proseguire anche in futuro.

Gli interventi saranno rivolti principalmente alla valorizzazione della componente botanica: è previsto il recupero di alberature ed essenze storiche, con la messa a dimora di nuovi alberi lungo il Viale degli Ippocastani, la sistemazione delle scarpate e il ripristino dell’impianto paesaggistico originario del giardino ottocentesco. Sul fronte architettonico è invece previsto il recupero della copertura dell’ex Scuderia, che sarà riqualificata e destinata a laboratorio didattico botanico, creando un nuovo spazio dedicato alla conoscenza e divulgazione del patrimonio naturalistico del parco.

L’intervento è stato reso possibile anche grazie al risultato ottenuto da Gubbio alla 12^ edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”. Attraverso il voto dei cittadini, il censimento individua i luoghi più amati del Paese e consente di assegnare contributi economici destinati al loro recupero. La mobilitazione della comunità eugubina, che ha sostenuto con 4844 voti Parco Ranghiasci, ha permesso al Comune di partecipare al bando che il FAI lancia dopo ogni edizione del censimento per finanziare progetti di restauro o valorizzazione culturale su una selezione dei luoghi più votati.

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Gubbio

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parco ranghiasci gubbio riqualificazione fai interventi

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