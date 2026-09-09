Nell’ambito dei controlli eseguiti sulle strade della Provincia, nel corso di tutto il mese di agosto, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, diciotto persone sono state deferite tra Terni, Amelia ed Orvieto.

Nel corso dei servizi di controllo alla circolazione stradale o a seguito di incidenti stradali, come avvenuto in 3 casi senza particolari conseguenze, i militari dell’Arma hanno deferito 12 persone per guida in stato di ebbrezza e 6 per guida sotto l’influenza di stupefacenti. Queste ultime tutte per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sulle proprie condizioni psicofisiche.

Le persone denunciate sono 15 italiane e 3 straniere, di età compresa tra 19 e 65 anni: quattro di loro sono stati affidati ai militari dell’Aliquota Radiomobile di Orvieto e delle Stazioni di Orvieto, Ficulle e Fabro nell’orvietano. Altri tre alla Sezione Radiomobile di Terni, i restanti undici l’Aliquota Radiomobile di Amelia e la Stazione di Narni, nel comprensorio amerino-narnese.

A tutte le persone deferite è stata ritirata la patente di guida tranne in due casi, essendo sprovvisti del documento perché revocato o mai conseguito. Per loro è quindi scattata anche la segnalazione per guida senza patente.

In relazione a 6 episodi è stato anche sottoposto a sequestro, ai fini della confisca, il veicolo di proprietà del trasgressore che, in un caso, avvenuto nell’orvietano, era peraltro già sottoposto a provvedimento di sequestro con affidamento al proprietario.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.