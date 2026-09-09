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9 settembre 2026
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18 denunciati per guida sotto l'effetto di alcol e droga. Il bilancio di agosto

Ad agosto, 18 denunciati tra i 19 e i 65 anni per guida in stato d'ebbrezza o sotto l'influenza di droghe. Scopri il bilancio dei controlli stradali

18 denunciati per guida sotto l'effetto di alcol e droga. Il bilancio di agosto

Nell’ambito dei controlli eseguiti sulle strade della Provincia, nel corso di tutto il mese di agosto, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, diciotto persone sono state deferite tra Terni, Amelia ed Orvieto.

Nel corso dei servizi di controllo alla circolazione stradale o a seguito di incidenti stradali, come avvenuto in 3 casi senza particolari conseguenze, i militari dell’Arma hanno deferito 12 persone per guida in stato di ebbrezza e 6 per guida sotto l’influenza di stupefacenti. Queste ultime tutte per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sulle proprie condizioni psicofisiche.

Le persone denunciate sono 15 italiane e 3 straniere, di età compresa tra 19 e 65 anni: quattro di loro sono stati affidati ai militari dell’Aliquota Radiomobile di Orvieto e delle Stazioni di Orvieto, Ficulle e Fabro nell’orvietano. Altri tre alla Sezione Radiomobile di Terni, i restanti undici l’Aliquota Radiomobile di Amelia e la Stazione di Narni, nel comprensorio amerino-narnese.

A tutte le persone deferite è stata ritirata la patente di guida tranne in due casi, essendo sprovvisti del documento perché revocato o mai conseguito. Per loro è quindi scattata anche la segnalazione per guida senza patente.

In relazione a 6 episodi è stato anche sottoposto a sequestro, ai fini della confisca, il veicolo di proprietà del trasgressore che, in un caso, avvenuto nell’orvietano, era peraltro già sottoposto a provvedimento di sequestro con affidamento al proprietario.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

 

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Amelia Orvieto Terni

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