Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
9 settembre 2026
1 min di lettura
Amministratore

Spaccio in un cannabis shop, sequestrati 684 grammi e denunciato il proprietario

Il titolare ha consegnato il materiale di cui parte dei prodotti era esposta sul bancone e il restante nei cassetti. In totale 174 pacchetti

Spaccio in un cannabis shop, sequestrati 684 grammi e denunciato il proprietario

La Polizia di Assisi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio di routine, ha denunciato un cittadino di 58 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante il pattugliamento cittadino, gli agenti hanno effettuato dei controlli all’interno di un esercizio commerciale, un cannabis shop. Nel corso del controllo, il titolare ha spontaneamente consegnato il materiale, di cui parte dei prodotti era esposta sul bancone e il restante custodito nei cassetti del bancone.  

Sono stati quindi sequestrati 174 pacchetti contenenti infiorescenze di cannabis per un totale di 648 gr., suddivisi in diverse varietà e confezionati in dosi di diverso peso.

Per questo motivo, al termine degli atti di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

 


Tag

Assisi

Parole chiave

cannabis shop cannabis 174 pacchetti polizia

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus