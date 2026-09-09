La Polizia di Assisi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio di routine, ha denunciato un cittadino di 58 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante il pattugliamento cittadino, gli agenti hanno effettuato dei controlli all’interno di un esercizio commerciale, un cannabis shop. Nel corso del controllo, il titolare ha spontaneamente consegnato il materiale, di cui parte dei prodotti era esposta sul bancone e il restante custodito nei cassetti del bancone.

Sono stati quindi sequestrati 174 pacchetti contenenti infiorescenze di cannabis per un totale di 648 gr., suddivisi in diverse varietà e confezionati in dosi di diverso peso.

Per questo motivo, al termine degli atti di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



