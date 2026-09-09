Abbonati

Ricerca nel Sito

Eventi in Umbria
9 settembre 2026
2 min di lettura
Amministratore

Torna Narni Città Teatro, tra gli ospiti Pablo Trincia e Ambra Angiolini

La manifestazione, giunta alla settima edizione, ha come tema "Stati di Umanità" per interrogare il presente e ritrovare una dimensione collettiva

Torna Narni Città Teatro, tra gli ospiti Pablo Trincia e Ambra Angiolini

Ritorna Narni Città Teatro, una tre giorni, dall’11 al 13 settembre, in cui il borgo medievale apre le porte alla cultura e alla partecipazione dentro la città, nei suoi teatri ma anche nelle piazze, nei chiostri, nei vicoli e negli spazi della quotidianità. Un modo per abitare i luoghi e coinvolgere le comunità portando avanti un vero progetto culturale e non soltanto una programmazione di spettacoli.

Il tema

Il tema della settima edizione è Stati di umanità invita a guardare al teatro e alle arti come strumenti per interrogare il nostro presente e, allo stesso tempo, per ritrovare una dimensione collettiva.

Sono molto legato a questo evento nato in piena pandemia e che Narni vede crescere e consolidarsi ad ogni edizione. Uno dei punti di forza di questo festival è la capacità di portare arte e cultura nei luoghi in cui non siamo abituati a cercarla, facendola entrare anche nella nostra vita quotidiana. E questo avviene, alla settima edizione, attorno a un tema, Stati di Umanità, di grandissima attualità. E’ estremamente importante che un festival culturale scelga di interrogarsi proprio sull'umano senza pretendere di fornire delle risposte, ma creando delle occasioni d'incontro, di condivisione, di confronto, magari occasioni per porsi delle domande insieme”, sottolinea Tommaso Bori, Assessore alla Cultura, Regione Umbria

Gli ospiti

Il festival nelle precedenti edizioni ha ospitato grandi nomi da Daniel Pennac a Roberto Saviano, fino ad Ascanio Celestini, o i grandi protagonisti del contemporaneo come Emma Dante.

Le performance si svolgeranno lungo tutti i luoghi culturali della città: il Teatro Comunale Manini, Piazza dei Priori, Ala Diruta, Palazzo Eroli, Palazzo dei Priori, Comune, Chiostro di Sant’Agostino, Sala Consiliare, Auditorium Bortolotti, Loggia dei Priori, Atrio del Comune, Mercato Coperto, Digipass, Via della Pinciana, Terrazza di San Bernardo, Museo Off ur Art Museum. La Direzione artistica è di Davide Sacco e Francesco Montanari, la Direzione artistica di Antonella Liuzzi.

Tra gli ospiti di questa edizione attori e compagnie italiani e internazionali tra cui Pablo Trincia, Ambra Angiolini, Francesco Piccolo, Leonardo Manzan, Giulia Mei, Edoardo Pesce e Giancarlo Porcacchia, Amedeo Carlo Capitanelli e Ketty Di Porto, Margherita Saltamacchia, Mauro Maurizio Palumbo ed Elisa Gabrielli, Teatro Necessario, Ignazio Bortot, Emanuele Aldrovandi, Mamadou Diakité, Damien Droin/Compagnie Hors Surface, Raissa Avilés e Marzio Picchetti.

Tag

Narni

Parole chiave

Narni Città Teatro Narni cultura teatro Tommaso Bori Davide Sacco Francesco Montanari Antonella Liuzzi

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus