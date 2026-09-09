Ritorna Narni Città Teatro, una tre giorni, dall’11 al 13 settembre, in cui il borgo medievale apre le porte alla cultura e alla partecipazione dentro la città, nei suoi teatri ma anche nelle piazze, nei chiostri, nei vicoli e negli spazi della quotidianità. Un modo per abitare i luoghi e coinvolgere le comunità portando avanti un vero progetto culturale e non soltanto una programmazione di spettacoli.

Il tema

Il tema della settima edizione è Stati di umanità invita a guardare al teatro e alle arti come strumenti per interrogare il nostro presente e, allo stesso tempo, per ritrovare una dimensione collettiva.

“Sono molto legato a questo evento nato in piena pandemia e che Narni vede crescere e consolidarsi ad ogni edizione. Uno dei punti di forza di questo festival è la capacità di portare arte e cultura nei luoghi in cui non siamo abituati a cercarla, facendola entrare anche nella nostra vita quotidiana. E questo avviene, alla settima edizione, attorno a un tema, Stati di Umanità, di grandissima attualità. E’ estremamente importante che un festival culturale scelga di interrogarsi proprio sull'umano senza pretendere di fornire delle risposte, ma creando delle occasioni d'incontro, di condivisione, di confronto, magari occasioni per porsi delle domande insieme”, sottolinea Tommaso Bori, Assessore alla Cultura, Regione Umbria

Gli ospiti

Il festival nelle precedenti edizioni ha ospitato grandi nomi da Daniel Pennac a Roberto Saviano, fino ad Ascanio Celestini, o i grandi protagonisti del contemporaneo come Emma Dante.

Le performance si svolgeranno lungo tutti i luoghi culturali della città: il Teatro Comunale Manini, Piazza dei Priori, Ala Diruta, Palazzo Eroli, Palazzo dei Priori, Comune, Chiostro di Sant’Agostino, Sala Consiliare, Auditorium Bortolotti, Loggia dei Priori, Atrio del Comune, Mercato Coperto, Digipass, Via della Pinciana, Terrazza di San Bernardo, Museo Off ur Art Museum. La Direzione artistica è di Davide Sacco e Francesco Montanari, la Direzione artistica di Antonella Liuzzi.

Tra gli ospiti di questa edizione attori e compagnie italiani e internazionali tra cui Pablo Trincia, Ambra Angiolini, Francesco Piccolo, Leonardo Manzan, Giulia Mei, Edoardo Pesce e Giancarlo Porcacchia, Amedeo Carlo Capitanelli e Ketty Di Porto, Margherita Saltamacchia, Mauro Maurizio Palumbo ed Elisa Gabrielli, Teatro Necessario, Ignazio Bortot, Emanuele Aldrovandi, Mamadou Diakité, Damien Droin/Compagnie Hors Surface, Raissa Avilés e Marzio Picchetti.

