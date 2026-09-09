Luca Secondi rinuncia al bis "Non mi ricandido, scelta personale"

Un passo indietro inaspettato ma ponderato, accompagnato dalla commozione e dall'abbraccio dei suoi dirigenti di partito. Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, ha annunciato ufficialmente la decisione di non ripresentarsi, per un secondo mandato, alle prossime elezioni amministrative del 2027.

L’annuncio è arrivato a margine del direttivo dell’Unione Comunale del Partito Democratico, dove Secondi ha comunicato ai vertici Dem la volontà di non rinnovare la disponibilità per una futura candidatura. Un momento ad alto tasso emotivo, culminato tra gli applausi commossi dei presenti mentre il primo cittadino spiegava le ragioni del suo gesto: “Ho riferito, ieri sera (8 settembre), in unione comunale del mio partito, il Partito Democratico, la decisione di non rinnovare la disponibilità per una futura candidatura. La mia scelta è unicamente mossa da motivazioni esclusivamente personali”.

Eletto nel 2021 alla guida della coalizione di centrosinistra al termine del ballottaggio con Luciana Bassini, Secondi raccoglieva un testimone importante dopo essere stato a lungo vicesindaco nella precedente giunta guidata da Luciano Bacchetta. Cinque anni di governo cittadino caratterizzati da snodi complessi, a partire dalla gestione della ripartenza post-pandemica e dai grandi cantieri di rigenerazione urbanistica ideati per ridisegnare la mappa della città.

“Ringrazio tutta la comunità politica che mi ha sostenuto in questo percorso e rinnovato la fiducia - ha proseguito il sindaco -. Un percorso che ha avuto la capacità di completare tutti gli obiettivi prefissati ed addirittura molti altri che si sono aggiunti. È visibile la trasformazione in avanti avuta dalla nostra città negli ultimi cinque anni. Completerò il mandato con quell’amore per la città ed i cittadini che mi ha sempre contraddistinto ogni giorno nella mia azione umana ed istituzionale”.

La decisione di Secondi riapre inevitabilmente il dibattito politico in vista della tornata elettorale. Il Partito Democratico dovrà ora avviare le consultazioni interne e il tavolo di coalizione per individuare la figura ideale in grado di raccogliere l'eredità dell'amministrazione uscente. Per ora non ci sono nomi…