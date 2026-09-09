"Continuo a leggere sui giornali, e specialmente sui social, dichiarazioni fatte dai vecchi assessori con i quali ho deciso - afferma il sindaco Stefano Bandecchi - di interrompere la collaborazione amministrativa nel mese di febbraio”. Il sindaco di Terni, dopo l’azzeramento di Giunta dello scorso febbraio è tornato a parlare dei suoi ex collaboratori, non senza un pizzico di ironia, ma, come sempre, dritto al punto. Negli ultimi giorni, alcuni ex assessori, sono intervenuti a vario titolo su questioni politiche che riguardano la città, cosa che non gradita dal ‘dominus’ Bandecchi. Nel precisare che “alcune cose erano svolte molto male”, il sindaco sottolinea: “sarò sempre a loro completa disposizione per documentarle in modo dettagliato”. Che gli ex assessori della Giunta Bandecchi non abbiano brillato, diciamo così, è evidente, così come è evidente che l’azzeramento di giunta è stato un ‘caso politico, attuato per tamponare i malumori e i correntoni presenti in Alternativa Popolare. A testimoniarlo sono state le nomine dei nuovi assessori, tutti uomini ‘fedelissimi’ di Bandecchi, ma che non hanno una partecipazione politica diretta in AP. Ricordiamo anche che, nei giorni scorsi, c’è stato il rientro di Sergio Cardinali che ha avuto le deleghe per Sviluppo Economico e Commercio (a Gabriele Ghione, invece, Ambiente e Innovazione).

Gli ex assessori di Bandecchi

Nello specifico ricordiamo che gli ex assessori sono: Riccardo Corridore: vice sindaco e assessore che recentemente ha manifestato l’intenzione di ritornare in politica (anche se ancora non sono chiare le sue idee); Viviana Altamura; Mascia Aniello; Marco Iapadre; Giovanni Maggi; Lucio Nichinonni; Stefania Renzi; Marco Schenardi. “Spesso nei loro interventi sono critici e sarcastici rispetto ad alcune situazioni cittadine che pare non li coinvolgano o non li abbiamo mai coinvolti - continua il sindaco in una nota - Voglio solo ricordare, e credo sia utile memorizzarlo, che se sono stati allontani dalle loro funzioni vuol dire che io non gradivo il modo nel quale le svolgevano. Non gradivo il modo perché alcune cose erano svolte molto male”.

“Belli ciao”

“Detto ciò, semmai desiderassero approfondire dettagliatamente le loro mancanze - conclude Bandecchi - sarò sempre a loro completa disposizione per documentarle in modo dettagliato. Gradirei quindi, se non un maggior rispetto della mia persona, una maggiore riflessione sui motivi che li hanno allontanati dall’incarico. Mi meraviglia che ancora oggi, dopo sei mesi, non gli siano chiari. Sempre con amicizia e stima un caro saluto ai miei ex assessori”.