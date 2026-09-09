I carceri di Terni e Spoleto da tempo vivono condizioni di criticità diffuse, in particolar modo quello di Vocabolo Sabbione, dove, negli ultimi tempi, si sono registrati drammatici episodi e infiltrazioni criminali che più volte hanno allarmato i sindacati di Polizia Penitenziaria e le Istituzioni. Con l’operazione “Iride”, con la quale 88 detenuti sono stati trasferiti a Cagliari (21 da Terni e 6 da Spoleto) la situazione dovrebbe migliorare e anche il Garante regionale delle persone sottoposte a restrizioni o limitazioni della libertà personale Avv. Andrea Pensi è intervenuto sul tema: “Prendo atto” – afferma l’avv. Pensi – “dei dati relativi alla vasta operazione di trasferimento dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, effettuata tra il 5 e il 6 settembre dalla Direzione Generale delle Specialità del Corpo di polizia penitenziaria”.

Ridurre sovraffollamento delle carceri

In particolare aggiunge il Garante: “dalla Casa circondariale di Terni risultano trasferiti 21 detenuti, mentre dalla Casa di reclusione di Spoleto risultano trasferiti 6 detenuti”. I trasferimenti determinano, di fatto, lo svuotamento del reparto 41-bis della Casa circondariale di Terni, segnando una fase nuova nell’organizzazione degli spazi e delle attività dell’istituto ternano. A tale proposito il Garante auspica che “gli spazi che si renderanno disponibili a Terni possano essere destinati, in via prioritaria, a ridurre le condizioni di sovraffollamento che continuano a caratterizzare il sistema penitenziario regionale”. “Si tratta di una questione” - aggiunge l’Avv. Pensi- “che riguarda non soltanto le condizioni di vita delle persone detenute, ma anche la possibilità di garantire condizioni di lavoro più adeguate per il personale della Polizia penitenziaria e per tutti gli operatori che quotidianamente lavorano negli istituti”.

Missiva al Provveditorato di Marche e Umbria

Su questo punto il Garante annuncia: “trasmetterò una specifica nota al Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per l’Umbria e le Marche, chiedendo di conoscere quali siano le ipotesi di destinazione degli spazi che si libereranno e rappresentando l’opportunità che tali spazi vengano utilizzati per contribuire concretamente al contenimento del sovraffollamento”. Diversamente l’opzione di destinare integralmente i reparti resisi disponibili all’accoglienza di nuovi detenuti in regime di media sicurezza, senza una contestuale e adeguata Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale Avv. Andrea Pensi valutazione dell’attuale situazione degli istituti, rischierebbe infatti di acuire le criticità già presenti nelle carceri di Terni e Spoleto, anziché contribuire a risolverle.

Migliorare le condizione dei detenuti

Pensi coglie l’occasione di ribadire che: “il sistema penitenziario umbro presenta già oggi significative criticità sotto il profilo della capienza e della gestione della popolazione detenuta. Per questo motivo, ogni intervento di riorganizzazione degli spazi deve essere accompagnato da una valutazione complessiva delle condizioni degli istituti e deve perseguire l'obiettivo di migliorare le condizioni detentive, garantire maggiore vivibilità e sicurezza e assicurare condizioni di lavoro dignitose agli operatori penitenziari”. Lo smantellamento del reparto 41-bis di Terni rappresenta dunque un passaggio rilevante, che non può essere considerato esclusivamente sotto il profilo organizzativo. Gli spazi che si liberano devono costituire una risorsa che, in una situazione di forte pressione sulla capacità ricettiva degli istituti umbri, non dovrebbe essere utilizzata semplicemente per trasferire altrove il problema del sovraffollamento o per aggravare quello già esistente.

L’impegno per la soluzione delle criticità

“Come Garante”- conclude l ‘avv. Pensi- “continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione e a sollecitare l’Amministrazione penitenziaria affinché le scelte future siano orientate alla soluzione, e non all'aggravamento, delle criticità che interessano gli istituti di Terni e Spoleto”.