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9 settembre 2026
3 min di lettura
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Quattro giorni di soccorsi in montagna (video). Ricerche e due interventi con elisoccorso

Dal 4 al 7 settembre Sasu ha gestito ricerche e due soccorsi: anziano rinvenuto senza vita a Umbertide, feriti su Monte Serra e nel Parco del Monte Cucco.

Quattro giorni di soccorsi in montagna (video). Ricerche e due interventi con elisoccorso

Intervento elisoccorso Nibbio sul Monte Cucco

Quattro giornate di lavoro ad alta intensità hanno impegnato le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) tra venerdì 4 e lunedì 7 settembre. Mentre si svolgeva una complessa ricerca persona partita da San Venanzo, i tecnici sono intervenuti anche su due scenari in quota, con il supporto dell’elisoccorso regionale 118 Nibbio 01. L’operazione di ricerca si è conclusa con il ritrovamento dell’anziano, purtroppo privo di vita, in un’area impervia nel territorio di Umbertide.

Cronologia degli interventi

Nei quattro giorni sono stati gestiti contemporaneamente più scenari operativi, in coordinamento con forze dell’ordine e servizi di emergenza:

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  • Ricerca persona avviata venerdì dopo le 12:00 a supporto di Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

  • Intervento su Monte Serra (Norcia) nel tardo pomeriggio di venerdì, per un incidente con il parapendio a circa 1.700 metri di quota.

  • Soccorso domenica pomeriggio nei pressi di Cima Filetta, all’interno del Parco del Monte Cucco, per un escursionista infortunato.

La ricerca partita da San Venanzo e il ritrovamento a Umbertide

La prima attivazione è arrivata poco dopo mezzogiorno di venerdì: le squadre del SASU sono state chiamate a supporto per la ricerca di un anziano che si era allontanato da San Venanzo a bordo della propria automobile. Le operazioni sono proseguite nei giorni successivi, fino alla conclusione di lunedì 7 settembre con il ritrovamento dell’uomo privo di vita in un’area difficile da raggiungere, nei pressi del Fosso della Piscina, località Racchiusole, comune di Umbertide.

Incidente con parapendio sul Monte Serra, Norcia

Poco prima delle 18:30 di venerdì 4 settembre, le squadre del SASU e l’elisoccorso Nibbio 01 sono state inviate sul Monte Serra (Norcia) per un incidente con il parapendio. L’équipe sanitaria a bordo dell’elicottero, composta da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, ha raggiunto un uomo di nazionalità austriaca che aveva riportato un trauma a un arto inferiore. Dopo le prime cure e la stabilizzazione in barella, l’infortunato è stato imbarcato e trasferito all’ospedale di Terni.

Recupero nel Parco del Monte Cucco

Domenica, poco dopo le 17:30, è scattato un secondo intervento nei pressi di Cima Filetta, nel Parco del Monte Cucco. Le squadre del SASU e l’elisoccorso Nibbio 01 sono intervenuti per un escursionista di nazionalità tedesca con trauma a un arto inferiore durante un’uscita in gruppo. Raggiunta l’area, l’elicottero ha verricellato il tecnico di elisoccorso del SASU per la stabilizzazione e l’immobilizzazione dell’arto, quindi l’uomo è stato recuperato con verricello e trasportato all’ospedale di Foligno. Nel frattempo, una squadra di terra ha accompagnato in sicurezza gli altri componenti del gruppo alle loro automobili.

La prevenzione

Le giornate appena trascorse evidenziano l’importanza di pianificazione degli itinerari, valutazione delle condizioni ambientali e dotazione personale adeguata. La sequenza di interventi tra Norcia, Parco del Monte Cucco al centro la cultura della sicurezza: preparazione, prevenzione e consapevolezza restano i pilastri per vivere la montagna in serenità e sicurezza.

Questo articolo è stato generato con il supporto dell'intelligenza artificiale.

Tag

Umbria

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Soccorso Alpino e Speleologico Umbria SASU elisoccorso Nibbio 01 Norcia Monte Serra Parco del Monte Cucco Umbertide Racchiusole ricerche persona scomparsa incidenti in montagna Umbria

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