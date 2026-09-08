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8 settembre 2026
2 min di lettura
Flavia Pagliochini

Polvere, sporcizia, incuria e cavi scoperti: sospesa l'attività di un locale bastiolo

Polvere ovunque, spazzatura e rifiuti, servizi igienici visibilmente e sporchi, bidoni della spazzatura privi di copertura: chiuso un locale a Bastia Umbra

Polvere, sporcizia, incuria e cavi scoperti: sospesa l'attività di un locale bastiolo

Polvere sui pavimenti, sulle bottiglie e sulle mensole, spazzatura e rifiuti persino nella zona della somministrazione delle bevande e in quella riservata ai clienti, servizi igienici visibilmente e sporchi, bidoni della spazzatura privi di copertura. È il bilancio di un controllo interforze della polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e Usl di Perugia originato da un controllo amministrativo della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Perugia che ha convinto gli agenti ad approfondire la sicurezza e l’igiene di un locale a Bastiola. 

Nel corso dell’ispezione sono state rilevate numerose carenze sotto il profilo igienico-sanitario e strutturale. I servizi igienici, secondo quanto accertato dagli operatori, non risultavano adeguatamente disinfettati e presentavano pavimenti visibilmente sporchi. Sporcizia, polvere e residui di alimenti erano inoltre presenti sotto le attrezzature e le scaffalature. Particolarmente critiche anche le condizioni relative alla gestione dei rifiuti: i contenitori dell’immondizia erano colmi e privi di copertura. Sono state riscontrate inoltre attrezzature frigorifere sporche, mentre fusti di bibite alla spina e bottiglie di bevande risultavano stoccati in un ambiente ritenuto non adeguato. Durante il sopralluogo sono state trovate anche alcune ciotole destinate ai gatti e recipienti contenenti acqua stagnante in corrispondenza del disimpegno immediatamente adiacente alla zona di somministrazione. Le verifiche hanno fatto emergere anche problemi relativi alla sicurezza degli impianti.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha infatti rilevato la presenza di cavi elettrici non adeguatamente protetti e isolati. Infine, l’accesso e l’uscita degli avventori, secondo quanto accertato, risultavano possibili esclusivamente attraverso un fabbricato e un cortile privati, in contrasto con i requisiti previsti dalla normativa per i pubblici esercizi. All’attività hanno partecipato personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Perugia, militari della Stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra, agenti della Polizia Locale, personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia e operatori della USL Umbria 1. Nel corso dell’ispezione è stata inoltre rinvenuta all’interno del locale una piccola quantità di sostanza stupefacente e per questo il titolare è stato sanzionato per detenzione a fini privati di droga. Per le diverse criticità riscontrate, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività, fino al ripristino delle condizioni strutturali e igienico-sanitarie richieste dalla normativa. Al titolare sono state contestate anche le violazioni amministrative relative alle carenze igienico-sanitarie e all’inosservanza degli obblighi di affissione previsti dalla normativa di pubblica sicurezza. 

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Assisi Bastia Umbra

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bastia umbra assisi polizia di stato controlli

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