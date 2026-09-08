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8 settembre 2026
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Monaco benedettino si avvicina al record attraversando a nuoto lo Stretto di Messina

Dom Benedetto Nivakoff, Abate di San Benedetto in Monte a Norcia ha fatto il tifo per il confratello che ha compiuto l'impresa in tempi vicini al record

Monaco benedettino si avvicina al record attraversando a nuoto lo Stretto di Messina

Solitamente non si pensa alla Regola di san Benedetto come a una guida per atleti, eppure una delle frasi più celebri del Prologo esorta i monaci a «correre, finché hanno la luce del giorno»”, così in una nota i Monaci benedettini dell’Abbazia di San Benedetto in Monte a Norcia annunciano una curiosa “performance” sportiva ad opera di un loro confratello.

Anche i monaci dunque amano lo sport e i record, come quello fresco di ieri di Marco Fratini rimasto per quasi 72 ore nelle acque del Lago di Bracciano percorrendo 170 km. Ad agosto, infatti, uno dei monaci benedettini di Norcia, ha compiuto la lunga traversata a nuoto di quattro chilometri, dello Stretto di Messina. Concludendola con un tempo vicino al record. L’Abate Dom Benedetto Nivakoff era presente per supportarlo e appoggiarlo da una barca che lo accompagnava. “Ho avuto la grande gioia di fare il tifo” si legge nel comunicato. “La sua semplice presenza tra gli altri nuotatori è stata una testimonianza silenziosa del fatto che il sano esercizio del corpo può essere offerto a Dio e utilizzato per la sua gloria”.

La pratica sportiva non manca nella vita comunitaria dei Monaci di Norcia: “Nelle nostre passeggiate settimanali, nelle uscite più lunghe che facciamo ogni tre mesi incoraggiamo un monaco quando possiede un particolare talento atletico. I Padri ci ricordano anche che dal corpo si arriva alla Croce. Come disse uno di loro: «L’atleta combatte a pugni nelle gare; il monaco, lottando contro i propri pensieri cattivi (logismoi), stende le mani verso il cielo a forma di croce, invocando Dio»”.

L’Abate ha anche ricordato come ad agosto siano stati rivestiti quattro nuovi postulanti.

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Valnerina

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Monaci di Norcia Abbazia di San Benedetto in Monte Norcia Benedettini San Benedetto

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