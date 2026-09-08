Martedì 8 settembre alle ore 20.30, alla Sala Pegasus di Spoleto torna Liederabend, l’appuntamento dedicato al mondo del Lied, la composizione vocale da camera della tradizione classica tedesca, nell’ambito dell’80a stagione del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto.

Il filo conduttore della serata sarà il rapporto tra musica e natura, esplorato attraverso l'esecuzione di Lieder, due dei quali nell’organico per voce e chitarra, di Alban Berg, Johannes Brahms, Franz Grothe, Carl Loewe, Franz Schubert, Robert Schumann. Un legame particolarmente profondo nella tradizione liederistica tedesca, nella quale la natura diventa insieme fonte di ispirazione e riflesso della dimensione emotiva.

La scelta tematica prende spunto dalle nuove composizioni del Concorso Fondazione Monini 2026. La serata vedrà la prima esecuzione assoluta di Histoires Naturelles di Sanghyun Hong, su testo di Jules Renard, composizione vincitrice del concorso, insieme a due dei lavori segnalati dalla giuria: Canti dal mare aperto di Alessio Romeo e Five Songs di Francesco Darmanin. Un incontro tra tradizione e contemporaneità, nel segno della continua ricerca espressiva della musica per voce e pianoforte.

Sul palco si esibiranno i solisti dello Sperimentale Aurora Bertoldi, Gaia Cardinale, Beatrice Caterino, Giorgia Cavaliere, Lorena Cesaretti, Sara Di Santo, Benedetta Grasso, Ariadna Vilardaga (soprani); Rosa D’Alise, Anna Pieri (mezzosoprani); Joaquin Cangemi (tenore); Edoardo Di Cecco, Stepan Polishchuk (baritoni); Mattia Ribba (basso).

Al pianoforte Dahyun Kang e Antonio Vicentini; alla chitarra Nicolò Sasso.



