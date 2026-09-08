Controlli interforze lungo la ss209 in Valnerina per una maggiore sicurezza stradale. Sono quelli messi in atto dopo il tavolo in Prefettura che si è tenuto qualche giorno fa, convocato dal viceprefetto vicario Maura Nicolina Perrotta dopo l’allarme lanciato dal sindaco di Scheggino, Fabio Dottori.

Il primo cittadino della “perla della Valnerina”, infatti, aveva scritto una lettera in Prefettura - come preannunciato da Tuttoggi - all’indomani del tragico incidente stradale in cui aveva perso la vita, il 22 agosto, il giovane di Terni Basem Mediouni. Il sindaco aveva denunciato nel fine settimana la statale Valnerina “sembra una pista da corsa”, con l’alto numero di motociclisti che scelgono questa strada panoramica, spesso a velocità elevata, nonostante la presenza di abitazioni e pedoni. La ss209 tra l’altro, viene utilizzata impropriamente anche da alcuni camminatori, oltre che da numerosi ciclisti. Mentre il timore è che nei prossimi mesi, quando chiuderà un tratto della Flaminia tra Spoleto e il valico della Somma, la Valnerina vedrà un aumento del traffico.

Immediata è stata la risposta della Prefettura di Perugia, che ha convocato a stretto giro una riunione alla presenza delle varie forze dell’ordine, dello stesso sindaco Dottori, dei rappresentanti Anas e della Provincia di Perugia. In attesa di un coordinamento con la Prefettura di Terni, visto che l’arteria stradale interessa vari comuni del Ternano, con le stesse problematiche. E negli ultimi due fine settimana, a seguito del tavolo interistituzionale, sono stati avviati maggiori controlli interforze, proprio per limitare gli eccessi di velocità e garantire più sicurezza stradale. “Voglio ringraziare - è il commento del sindaco di Scheggino - il prefetto vicario per la risposta tempestiva e concreta alla mia istanza”.