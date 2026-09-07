Stimato dermatologo, amante del calcio (per anni medico sociale dei Grifoni, anche nella storica stagione del Perugia dei Miracoli), narratore della peruginità attraverso la sua arte.

Perugia piange il prof. Mario Tomassini, morto all’età di 94 anni nella sua abitazione di San Galigano.

All’attività come dermatologo e venerologo, Tomassini aveva aggiunto per anni quella di medico sociale del Perugia Calcio. Il Club lo ha ricordato con una nota:

“AC Perugia Calcio partecipa al cordoglio della città di Perugia e del mondo medico, sportivo e artistico, per la scomparsa, all’età di 94 anni, del decano dei dermatologi prof. Mario Tomassini, per anni medico sociale del Club, a fianco anche dei Grifoni nell’indimenticabile stagione del Perugia dei Miracoli.

Un risultato, la storica imbattibilità, conseguito grazie anche all’apporto che il dottor Mario Tomassini e il resto dello staff medico seppero dare alla squadra.

Per quel suo impegno, per la grande professionalità e per essere rimasto sempre appassionato tifoso del Perugia, memoria della città e rappresentante, anche attraverso la sua arte, della peruginità, il Club ricorda il prof. Mario Tomassini come una figura importante nella storia del Perugia Calcio, esprimendo sentita vicinanza alla sua famiglia e in particolare al figlio Simone, che manifesta l’attaccamento ai colori biancorossi sociali anche fattivamente con la sua attività al servizio del Club.

Ciao Mario, continua a tifare il Perugia da lassù!”

I funerali di Mario Tomassini saranno officiati mercoledì 9 settembre nella chiesa di Case Bruciate.