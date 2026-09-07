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7 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Fcu, riapre linea Castello-Perugia, 37 corse nei giorni feriali

De Rebotti: “Passo importante per i pendolari e il territorio”. Da oggi torna disponibile il 100% dell’offerta programmata, con 2 nuovi collegamenti diretti con Sant’Anna

Fcu, riapre linea Castello-Perugia, 37 corse nei giorni feriali

Torna finalmente a pieno regime la circolazione ferroviaria lungo la linea della Ferrovia Centrale Umbra (FCU) tra Città di Castello e Perugia Sant’Anna. A partire da oggi (lunedì 7 settembre), la linea è di nuovo servita dal 100% delle corse programmate, garantendo 37 collegamenti giornalieri del Regionale di Trenitalia durante i giorni feriali.

La riapertura completa arriva dopo tre mesi di stop e l'esito positivo delle verifiche tecniche e delle corse di prova effettuate nei giorni scorsi. Un passaggio chiave per la mobilità dell'Alta Valle del Tevere, come evidenziato dall’assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti:Restituiamo a cittadini, pendolari e studenti un servizio fondamentale per i collegamenti con il capoluogo. Il nostro obiettivo è rendere il trasporto ferroviario sempre più affidabile e rispondente alle esigenze quotidiane”.

Tra le principali novità spiccano due nuovi treni diretti per l'acropoli perugina, pensati per viaggiare senza bisogno di effettuare il cambio alla stazione di Perugia Ponte San Giovanni nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 13:

  • Treno Regionale 90407: partenza da Città di Castello alle 9 e arrivo a Perugia Sant’Anna alle 10.36;

  • Treno Regionale 90410: partenza da Pg Sant’Anna alle 11.27 e arrivo a Città di Castello alle 13.

In vista dell'imminente ripresa delle scuole, dal 14 settembre prenderà inoltre il via l'‘Umbertide Campus Link’, un servizio intermodale integrato treno+bus progettato per agevolare gli studenti diretti all’Istituto di istruzione superiore Campus Da Vinci di Umbertide, consultabile direttamente sui canali di vendita e informazione di Trenitalia.

Tag

Alto Tevere Città di Castello Perugia Umbertide Umbria

Parole chiave

fcu linea città di castello perugia santanna treni scuole

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