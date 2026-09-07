Incendio in una palazzina, distrutto ultimo piano | Due intossicati

Paura e ingenti danni a Strozzacapponi (Corciano), in via Luigi Einaudi, per un violento incendio che ha completamente distrutto l'ultimo piano di una palazzina, composta da piano rialzato, primo piano e due unità sottotetto abitabili.

Le fiamme si sono sviluppate inizialmente all'interno di una mansarda. Il rogo si è poi rapidamente propagato, arrivando a coinvolgere anche la mansarda adiacente.

I due proprietari dell'abitazione da cui sono partite le fiamme, sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale a causa dell'inalazione di fumo e della conseguente intossicazione.

L'intervento dei vigili del fuoco è stato lungo e complesso: la grande quantità di calore sprigionata e la forza delle fiamme hanno reso necessario l'utilizzo di un massiccio quantitativo d'acqua per domare il rogo ed evitarne l'ulteriore diffusione. L'ingente flusso idrico impiegato nelle operazioni di spegnimento ha purtroppo causato pesanti infiltrazioni ai piani sottostanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e il tecnico del Comune di Corciano che, a seguito delle verifiche strutturali e dei danni da acqua, ha dovuto dichiarare l'inagibilità di tutti gli appartamenti della palazzina.