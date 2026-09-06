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6 settembre 2026
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Cavalcata di Satriano, 110 cavalli e il ricordo di Giovanni Raspa

La rievocazione storica nell'ottavo centenario di San Francesco ha visto una grande partecipazione di pubblico. Il sindaco sfila con Riccardo Raspa

Cavalcata di Satriano, 110 cavalli e il ricordo di Giovanni Raspa

Grande partecipazione alla 47esima edizione della “Cavalcata di Satriano 1226”. 110 cavalli tra “laici” e forze dell’ordine (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, IV Reggimento Carabinieri, Carabinieri Forestali e VIII Reggimento Lancieri di Montebello) hanno sfilato ricordando l’ultimo viaggio di San Francesco verso la sua città natale.

La rievocazione storica ha toccando tutte le principali tappe percorse nel 1226 e i quattro comuni coinvolti: Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina.

Il sindaco di Assisi Valter Stoppini ha percorso l’ultimo tratto della cavalcata accanto a Riccardo Raspa, figlio di Giovanni Raspa storico organizzatore della manifestazione scomparso prematuramente e improvvisamente qualche mese fa. In piazza Santa Chiara, al termine della cavalcata, gli sbandieratori di Assisi hanno donato una bandiera realizzata per l’ottocentenario francescano.

Con l’omaggio canoro dei Cantori di Assisi e l’Ente Calendimaggio.

Il programma è iniziato alle ore 8.30 con il raduno dei cavalieri a Nocera Umbra e la partenza alle 9.00 dopo il saluto del sindaco della città e la consegna di una pergamena di saluto indirizzata al primo cittadino di Assisi. Alle 12.00 l’arrivo a Satriano e la celebrazione della messa nella chiesetta del paese. Alle 13.30 si è tenuto un momento conviviale ad Armenzano e alle 15.00 la partenza per Assisi. Alle 17.50 l’arrivo nella città serafica in prossimità di Porta San Giacomo e la formazione del corteo per l’ingresso in Piazza del Comune.

Alle 18.15, in Piazza Santa Chiara, i cavalieri hanno omaggiato le Clarisse con dei fiori, la consegna della pergamena al primo cittadino di Assisi, i saluti istituzionali e la benedizione dei cavalieri.

 

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Assisi

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Assisi Cavalcata di Satriano San Francesco ottocentenario francescano sbandieratori Valter Stoppini

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