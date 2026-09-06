Un tragico incidente stradale nel pomeriggio di domenica 6 settembre a Dirindello nel Comune di Magione ha coinvolto due autovetture e una moto. Nell’impatto un uomo di 30 anni, compiuti a luglio, ha perso la vita.

I Vigili del fuoco del Comando di Perugia, poco dopo le ore 16, sono intervenuti lungo la strada regionale 599 collaborando con i sanitari e provvedendo alla completa messa in sicurezza dei veicoli e dell'area.

Il medico del 118 ha constatato il decesso del conducente della moto, mentre la fidanzata in sella alla moto con lui ha riportato dei gravi traumi, ma non è in pericolo di vita, ed è stata elitrasportata all'ospedale di Perugia.

Sul posto erano presenti il 118, l'elisoccorso, la Misericordia di Magione e i Carabinieri per i rilievi di rito e la viabilità.

Non si conoscono ancora le cause dell’impatto ma stando a una prima ricostruzione i due in moto stavano dirigendosi verso il lago Trasimeno quando si è verificato un tamponamento tra due auto nella corsia opposta. Uno dei veicoli avrebbe invaso la carreggiata del centauro finendo per scontrarsi con il mezzo a due ruote.

La mamma dell’uomo avrebbe accusato un malore.



