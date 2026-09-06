Un grave tamponamento sulla Statale Flaminia ha richiesto oggi pomeriggio - 6 settembre -l'intervento dell'elisoccorso Nibbio. L'incidente, avvenuto poco dopo le 13 nei pressi dello svincolo di Eggi di Spoleto, ha coinvolto due donne, madre e figlia, entrambe elitrasportate in ospedale. Non desta invece preoccupazione la coppia di spoletini che viaggiava sull'altra vettura.

Dinamica dell'incidente

Il tamponamento si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 6 settembre, lungo la Statale Flaminia, in prossimità dello svincolo di Eggi, nel comune di Spoleto. Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio degli inquirenti, un'auto elettrica con a bordo una coppia di spoletini ha tamponato la vettura su cui viaggiavano madre e figlia, entrambe residenti fuori dal comprensorio. Il violento impatto avrebbe fatto carambolare tre volte su se stessa l'auto tamponata, rendendo necessario un intervento rapido e coordinato dei soccorsi.

Nella dinamica resta un aspetto che al momento non trova spiegazione: come mai, a fronte di un urto di tale violenza, il sistema di frenata automatica d'emergenza — dispositivo di sicurezza di cui sono generalmente dotate le auto elettriche, pensato proprio per prevenire o attutire tamponamenti come questo — non sia intervenuto.

Soccorsi e viabilità

Il quadro clinico, inizialmente giudicato critico, ha reso necessario il trasporto delle due donne in ospedale con l'elisoccorso Nibbio. A quanto è dato sapere, le vittime non sarebbero comunque in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente polizia stradale, vigili del fuoco e personale sanitario, che hanno messo in sicurezza l'area e favorito le operazioni di soccorso.

Il traffico sulla Flaminia ha subito rallentamenti nella fase iniziale dell'intervento, tornando gradualmente alla normalità.

Immagine di repertorio