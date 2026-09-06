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6 settembre 2026
2 min di lettura
Sara Cipriani

A 76 anni stravince al Fantacalcio: batte figli, nipoti e pronipoti grazie a Lautaro e Nico Paz

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A 76 anni stravince al Fantacalcio. Scopri come Miss Italia ha battuto figli e nipoti grazie a Lautaro Martinez e Nico Paz con passione e srategia.

A 76 anni stravince al Fantacalcio: batte figli, nipoti e pronipoti grazie a Lautaro e Nico Paz

È tempo di aste al Fantacalcio e nei prossimi giorni anche la signora L.G. di Solfagnano, in provincia di Perugia, si adopererà per aggiudicarsi i migliori giocatori della Serie A. Perché quando si parla di calcio e fantacalcio, in famiglia, ormai tutti sanno che c’è un’avversaria da temere.

“Miss Italia”, così è conosciuta tra gli addetti ai lavori, ha infatti stravinto la stagione di Fantacalcio 2025/26, battendo senza troppi complimenti figli, nipoti e perfino pronipoti. Nessuno è riuscito a tenere testa alla grande esperta di calcio, classe 1949, che a 76 anni ha dimostrato di saperne più di tanti appassionati molto più giovani.

La passione per il calcio

Le sue giornate trascorrono spesso davanti alle trasmissioni sportive e, a giudicare dai risultati ottenuti, ogni analisi viene seguita con grande attenzione.

«Non ho nessuno con cui passare il tempo, i miei figli lavorano lontano e così mi piace seguire le trasmissioni sportive e le partite: Serie A, Champions League e Coppa Italia», racconta l’anziana appassionata.

Una passione diventata una vera e propria arma in più al momento di costruire la squadra. Nella stagione appena conclusa Miss Italia ha puntato forte soprattutto su due suoi pupilli: Lautaro Martinez e Nico Paz, protagonisti della cavalcata che le ha permesso di dominare il campionato di famiglia.

E tra coloro che hanno dovuto inchinarsi alla supremazia della tifosa perugina c’è anche un conduttore televisivo, da anni volto arcinoto del calcio dilettantistico umbro. Nemmeno la lunga esperienza maturata raccontando partite, squadre e campionati è bastata per avere la meglio sulla signora L.G.

La nuova stagione

Anzi, ora anche lui sembra costretto a prendere appunti dagli “scampoli di saggezza” calcistica di Miss Italia.

Tra pochi giorni si riparte con una nuova asta. Figli, nipoti e pronipoti sono avvisati: la campionessa in carica è pronta a difendere il titolo. E questa volta, probabilmente, nessuno avrà il coraggio di sottovalutarla.

Tag

Perugia

Parole chiave

Fantacalcio Serie A Lautaro Martinez Nico Paz Miss Italia Perugia calcio strategia

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