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6 settembre 2026
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Sequestrati hashish, cocaina e eroina a 8 giovani

Sono 5 italiani e 3 stranieri di età compresa tra 22 e 39 anni. Erano in possesso di 24,5 grammi di hashish, 3,1 di cocaina e una dose di eroina

Sequestrati hashish, cocaina e eroina a 8 giovani

Nell’ambito dei controlli eseguiti dall’Arma nel territorio di Castel Viscardo, i militari del Norm (Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia di Orvieto hanno effettuato controlli e perquisizioni trovando 8 persone come assuntori. Alcune di queste, residenti fuori provincia, sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Si tratta di 5 italiani e 3 stranieri, di età compresa tra 22 e 39 anni.

A 5 di loro è stata anche ritirata la patente, con sospensione automatica di 30 giorni. Complessivamente sono stati sequestrati a loro carico 24,5 grammi di hashish, 3,1 di cocaina e una dose di eroina da poco meno di mezzo grammo.

Venerdì pomeriggio una pattuglia della Stazione di Ficulle ha sanzionato per ubriachezza un ultrasettantenne della zona che infastidiva le persone all’interno del parcheggio vicino la stazione ferroviaria di Fabro.

 

Tag

Terni

Parole chiave

cocaina hashish eroina giovani Castel Viscardo Carabinieri

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