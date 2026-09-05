C’era un tempo in cui l’Unione dei Comuni (quella delle Terre dell’Olio e del Sagrantino che il prossimo 29 settembre festeggerà i 25 anni dalla sua fondazione) era sostanzialmente un’isola felice, in cui ben 8 municipi – in ordine alfabetico Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi – riuscivano in modo armonico a gestire servizi, promozione del territorio e attività culturali in forma associata. In barba a schieramenti e ideologie di bassa lega, senza personalismi e bandiere da issare, peraltro sempre più sbiadite dalla deriva di partiti, movimenti e politicanti.

Fino a quando, dalla fine di luglio, dal comune di Castel Ritaldi, complice la lista di minoranza Cives (a traino Pd), è iniziato lo sgangherato assalto alla diligenza, con il solo obiettivo di non rinnovare la presidenza alla propria sindaca Elisa Sabbatini, in quota centrodestra.

In un ginepraio di sgambetti e colpi bassi, Tuttoggi è riuscito a ricostruire la complessa dinamica dopo aver sentito sindaci e amministratori che hanno tutti confermato cosa stiano accadendo. Tanto che, a quanto pare, c’è chi si starebbe registrando imbarazzanti telefonate da chi tenta pressioni per modificare il voto del Consiglio, chiamato a eleggere la nuova presidenza il prossimo 9 settembre.

Rimettiamo gli orologi indietro, al 2020 per la precisione, quando alla guida biennale viene eletto il sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio (centrosinistra), tra le più autorevoli figure del territorio negli ultimi 20 anni, che chiama quale vice la collega di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini (centrodestra).

Il compito non è facile per ognuno di loro: già governare un comune – tra i “mestieri” più complicati, ammettiamolo - non è cosa di poco conto, figurarsi coordinare attività per un territorio molto più ampio, con politiche e problemi diversi tra loro, da affrontare tutti i giorni.

Mettici poi che certe comunità splendono per veleni, cattiverie, quasi faide familiari, comari e bevitori da bar, dove il pettegolezzo è la noma, e il gioco diventa rovente.

Con l’avvio dell’era Sabbatini i sindaci decidono di non nominare più un vice, ma di condividere ogni pratica.

Lo Statuto dell’Unione, sulla rappresentanza, parla chiaro: ogni Comune ha diritto a 3 membri da eleggere nel Consiglio (in totale dunque sono 24), ovviamente rispettando gli equilibri di maggioranza e minoranza. Ovvero, se la matematica non è un’opinione, ma per qualunque sembra un’ideologia, 2 vanno a sindaco pro tempore e un consigliere di maggioranza, uno a un consigliere dell’opposizione.

La Sabbatini si presenta quindi nel 2022, senza nessun altra candidatura in lizza.

Una presidenza indubbiamente proficua se nel 2024, allo scadere del mandato (lo Statuto richiama il principio dell’alternanza), sono sempre gli altri 7 primi cittadini a chiedere alla Sindaca di ricandidarsi, alle stesse condizioni del biennio precedente.

Che possa pesare lo “sbilanciamento” di più comuni retti dal centrodestra? Più che probabile.

Le recenti elezioni amministrative vedono ora una perfetta parità tra gli 8 municipi: 4 al centrosinistra, 4 al centrodestra, in una situazione potenzialmente di perfetta parità, o, per chi rema contro, di stallo.

Si arriva così al 23 luglio scorso, la presidente ricorda la scadenza del proprio mandato, rende la propria disponibilità a proseguire ma rimette la decisione ai colleghi. Nessuno si fa avanti (come confermato a Tuttoggi da ben 3 amministratori di csx e 2 di cdx sentiti telefonicamente), nonostante le liste a trazione dem vantino ben due sindaci in quiescenza, con qualche libertà in più di lavorare sullo scranno più alto dell’Unione.

La Sabbatini si ritrova così di nuovo candidata unica. Tanto da indire per il 3 agosto la seduta per la nuova elezione.

Ma dal giorno dopo la decisione dei sindaci che scoppia il pandemonio, con il centrosinistra – c’è chi vocifera sotto la pressione del pd regionale e spoletino – che tenta l’assalto. L’occasione di fare il “colpaccio” ci sarebbe: perché a Castel Ritaldi, il consigliere Niccolò Filippetti, eletto con il centrodestra (pur proveniente da un discreto passato, a dispetto della giovane età, con il centrosinistra di Azione) e incassata la nomina del consiglio nell’Unione, era passato, a sei mesi dall’insediamento, al Gruppo misto adducendo ufficialmente il proprio scontento per la mancata attuazione del programma.

Da far cadere municipi, province, regioni e governo nazionale di tutta la storia della Repubblica, che neanche con due o tre legislature complete riescono ad attuare i programmi puntualmente sbandierati ai cittadini sotto elezioni.

Senza girarci intorno è Filippetti il “cavallo di troia” per Pd & Co..

Non manca che trovare il candidato-presidente: 3 rifiutano, obtorto collo accetta il sindaco Alfredo Gentili di Montefalco. Non resta che lanciare l’offesa telefonica – i bene informati affermano che qualche telefonata sia stata registrata – verso gli amministratori alleati, per garantirsi il voto, ma anche a quelli del centrodestra, sperando in un ripensamento.

Impossibile sapere gli effetti provocati, solo l’esito delle urne (a scrutinio segreto) darà il responso.

Gentili nel frattempo emerge anche per una non propria spiccata vocazione Unionale, se è vero, come confermano 3 sindaci, che di fronte ad un progetto culturale da portare avanti insieme, all’improvviso annuncia di avere i fondi necessari e di voler procedere per conto proprio: portato a più miti consigli, ha per fortuna (dell’Unione, sia chiaro) fatto il passo indietro condividendo il progetto che di culturale avrebbe peraltro ben poco (più connesso al welfare).

Così alla seduta del 3 agosto, quella che doveva essere una serena riunione, si trasforma nell’Avvelenata (ricordando Guccini) con richiesta di spostare l’elezione al 9 settembre.

Castel Ritaldi, la Costituzione interpretata come fa comodo

Tutto si gioca quindi nel piccolo comune, con la maggioranza che presenta una mozione per revocare il mandato di Filippetti. E da questo momento comincia una girandola di ciarle con la lista civica di Cives che denuncia sul proprio profilo Fb nientepopodimenoche la violazione dell’art. 67 della Costituzione, quello circa il divieto di mandato imperativo nei confronti di un parlamentare (applicabile ai consiglieri regionali e comunale). Il Pd si guarda bene dall’uscire allo scoperto, forse perché conosce un po’ meglio il dettato costituzionale, o, forse, è ancora preso dalle strategiche questioni sul Palio del Fantasma, che per Statuto non vede da più un ventennio il Comune, ergo partiti e movimenti, quale socio del Comitato: basta guardare la pagina Facebook per comprendere come da 10 mesi a questa parte i dem, a parte una legittima e giusta nota sulla festa del 25 aprile, celebrazione spostata dall’amministrazione al 26, abbia prodotto il nulla come comunicazione politica.

In estrema sintesi, un consigliere o un parlamentare può legittimamente votare contro le indicazioni del proprio partito, lasciarlo per passare ad altro partito o gruppo misto, senza subire conseguenze; alias non perde la carica e non può essere rimosso (da questa) per alcun motivo.

Ciò però non toglie che un consigliere che non attui la linea del partito o cagioni grave danno alla reputazione e immagine dello stesso, non possa essere espulso o sfiduciato. La norma è lapalissiana, il vincolo è tra l’eletto e l’elettorato.

Non c’entra nulla che possa essere nominato assessore, amministratore in un ente di secondo livello o Ministro: se dovesse compiere atti non in linea con il proprio partito/movimento può ben essere dimesso, mantenendo la carica per cui è stato eletto, appunto intoccabile.

Fa una certo effetto che Filippetti, i dem o Cives, e organismi alleati, da sempre schierati in difesa dei referendum costituzionali (da quello di Renzi al più recente della Meloni, anche se Azione era per il Sì sulla riforma della giustizia), promuovendo e organizzando sit-in in piazze e strade, abbiano bisogno di un ripassino dei dettati dei Padri costituenti. Ma tant’è, quando si dice che uno se la canta e se la suona.

Out Filippetti, la farsa in Consiglio

Così in settimana si riunisce il Consiglio (per malpensanti e diffidenti basta cliccare qui lo streaming dei lavori), con il Segretario comunale che chiarisce da subito che la questione trova conforto anche sulla base di una giurisprudenza “scarna e datata”. Che dovrebbe già far venire qualche dubbio; segno che la norma costituzionale è fin troppo chiara, tranne che a Cives, e, peraltro, rispettata in ogni dove.

In 80 anni di Repubblica sono 46 i ministri che si sono dimessi dalla carica (33 dal 2001 a oggi), mantenendo pressochè tutti il ruolo di parlamentare – l’ultima in ordine è stata la Santanchè di Fd’I -, generalmente per evitare l’onta del voto di sfiducia (toccato solo all’ex ministro della giustizia Filippo Mancuso, con voti di destra e sinistra, che non era parlamentare). Non di meno quelli che, cambiata casacca, sono stati sostituiti nelle Commissioni parlamentari. Più da vicino, e di recente, una consigliera di Spoleto in quota centrosinistra (Donatella Loretoni) ha abbandonato la lista del sindaco Sisti per passare ad un’altra di opposizione (Insieme per Spoleto, sempre di centrosinistra): il suo scranno in una commissione sarebbe stato sostituito d’ambleé se un collega dello stesso movimento IpS (Paolo Piccioni), non le avesse, a dir poco signorilmente, lasciato il proprio scranno.

La stessa consigliera Erbaioli ricorderà quando, in quota dem all’opposizione della giunta Cardarelli, all’uscita di 3 consiglieri dalla maggioranza (Dominici, Morelli e Saidi), per non esacerbare gli animi, verificato il mantenimento dei numeri per la maggioranza, si preferì non procedere alla loro sostituzione. Che veniva altresì richiesta dalla base.

La questione a Castel Ritaldi pecca quanto meno di savoir faire, se non di vera etica politica: come negli altri comuni, alla maggioranza spettano 2 seggi, all’opposizione uno (già assegnato al capogruppo Ugolini). Venuta meno la fiducia con Filippetti, appare naturale che la maggioranza abbia rivendicato il proprio ruolo.

I lavori e la Costituzione a modo mio

Al segretario leggere la sentenza “più assimilabile possibile al caso Filippetti”, ovvero una del Consiglio di Stato del 2003.

E’ la volta dell’assessore Pietro Manna che, dopo aver ricordato il discreto successo elettorale del collega Filippetti con 65 voti, bolla come “ridicola” l’uscita dal gruppo “dopo essere stato anche nominato dal consiglio anche nell’Unione” per la “mancata attuazione del programma, a poche settimane dall’inizio del lavori della nuova consigliatura. L’unico rammarico è che forse avremmo dovuto agire prima ma confidavamo in un gest di dignità di Filippetti il quale, su 8 consiglio dell’Unione, vanta 3 assenze, il 38,5%, neanche il collega Ugolini dovrebbe brillare in questo per cui chiedo alla Sindaca, qualunque ruolo assumerò nella prossima Giunta unionale di verificare tali aspetti”.

La replica del consigliere di Azione è un autogol, formalmente un gol nella porta di Cives e del suo capogruppo: “rispetto il pensiero dell’assessore, sulle assenze chiarisco che i consigli sono stati convocati in periodi scomodi e in due situazioni non ero in Umbria. Comunque non ho fatto tre assenze consecutive…”, frase quest’ultima che, come vedremo a breve, incarterà il collega Ugolini.

Ma Filippetti, come poi farà il capogruppo, si avventura a sostenere che il consiglio, per statuto, “deve garantire la rappresentanza delle minoranze, non c’è scritta da nessuna parte una proporzione”. Point, game, set, partita.

Riuscite a immaginarlo un governo (Schlein o Meloni fate voi), che lascia la maggioranza delle Commissioni all’opposizione, o mantiene in carica un Ministro che cambia casacca? Ovvio che di giurisprudenza non ce ne sia molta, di grazia che sia intervenuta la Corte Costituzionale (1964) e il Consiglio di Stato.

Filippetti conclude di aver sempre votato a favore degli atti dell’Unione dei Comuni, dimenticando però di aver sottoscritto tutte le mozioni che, solo per capacità diplomatica degli otto sindaci, si sono sempre risolte con un accordo che accontentasse tutti.

E’ la volta del vice sindaco Ezio Tinelli (poi nominato dalla maggioranza al posto di Filippetti nell’Unione): “abbiamo invitato Filippetti a dimettersi ma in maniera spavalda ha sempre risposto che dovevamo trovare un articolo di legge che affermasse tale principio. Per onestà intellettuale e politica, doveva dimettersi. La spaccatura nell’Unione l’avete creata voi andando a raccomandarvi a destra e sinistra, a racimolare voti”.

E arriva la volta di Ugolini, orma celebre per i continui richiami all’etica politica, che, incastrato da Filippetti sulle “tre assenze non consecutive”, è costretto ad ammettere “io spesso non ho partecipato, perché ho l’abitudine di conoscere gli atti in anticipo, senza Commissioni non c’è questa possibilità. Magari c’è la possibilità di revocare anche il consigliere Ugolini, l’Unione è una cosa fluida, vale per Filippetti come per altri consiglieri”.

Il motivo è presto detto: lo Statuto unionale, udite udite, prevede l’immediata decadenza per il consigliere che fa tre assenze consecutive. Non c’è deroga, neanche un certificato di malattia potrebbe salvarlo.

Così si scopre, per quanto appurato da Tuttoggi, che negli ultimi 10 consigli, dal luglio 2024 al luglio 2026, Ugolini di assenze ne ha collezionate ben 7 (a parte essere entrato, in una seduta, per la discussione del quarto e ultimo punto all’ordine del giorno). Insomma il 70% di assenze; ci manca poco per agguantare il triste primato dell’editore parlamentare leghista Angelucci, ribattezzato “mister assenza”.

Non regge neanche la storia dei tempi per lo studio delle pratiche, non fosse che per rispetto degli altri 23 colleghi che indubbiamente il tempo per studiarle lo trovano, con le convocazioni del Consiglio fatte mediamente sette giorni prima della seduta (solo in un caso 5 giorni, minimo richiesto dallo Statuto).

Quando si dice guardare la pagliuzza tra gli occhi altrui: anziché dimettersi per aver disatteso le norme e lasciare spazio a una delle colleghe di Cives, Ugolini ha preferito mantenere la poltrona unionale. Sia chiaro, gratuitamente; nessun membro, sindaci inclusi, riceve infatti alcuna indennità o gettone di presenza.

Meravigliosa la chiosa finale, da far rabbrividire da Zagrebelsky ai Padri (Togliatti, Nenni, Moro, Dossetti, fortuna Spinelli si dedicava alla creazione dell’UE con regole ben più rigide) e alle Madri (Iotti, Mattei, Agamben Federici) Costituenti: “Il rapporto fiduciario è tra datore e dipendente non con una organizzazione politica! Quello che succede qui è di una gravità assoluta, sul piano politico, dell’etica politica e dei rapporti individuali. E’ una violenza legata alla posizione, una deriva personale, un punto di non ritorno anche per l’Unione. La verità è nell’eccesso di ambizioni personali (della sindaca Sabbatini, n.d.r.)”.

Proprio la sindaca alla fine ricostruirà la storia dei suoi primi due mandati, sempre richiesti dagli altri sindaci, come avvenuto anche lo scorso luglio.

Forse la Sabbatini dovrebbe valutare un passo indietro, anche per smascherare eventuali giochetti in corso d’opera, ma la politica ha le sue regole, per cui ci sta che voglia o debba ricandidarsi, specie dopo l’ok ricevuto dai colleghi sindaci.

Come possono risultare comprensibili gli attacchi del centrosinistra per guadagnare lo scranno più alto dell’Unione. Magari però senza sgambetti, evitando di straparlare a vanvera della Costituzione, di etica, e guardando sempre all’interesse reale dei 36.277 abitanti dell’Unione Terre dell’Olio e del Sagrantino.

Perché altrimenti, a sentire certe esternazioni, viene da parafrasare la battuta di Totò, quando imperversava la Dc al governo (e il Pci negli enti locali per la verità) “…poi dice che uno si butta a sinistra”, in “…poi dice che uno si butta a destra”, anzi no, no “…poi dice che uno si butta”. E basta.

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