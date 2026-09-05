Mancano due giorni al primo anniversario della canonizzazione di San Carlo Acutis. Il 7 settembre, data in cui è stato proclamato santo da Papa Leone XIV in Piazza San Pietro a Roma nel 2025, la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino celebrerà la Santa Messa. La celebrazione eucaristica si terrà alle ore 18 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione, dove si trova la tomba del giovane Santo millennial e sarà presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito della diocesi di Perugia-Città della Pieve.

Nato a Londra il 3 maggio del 1991 Carlo Acutis fin da piccolo ha manifestato una profonda spiritualità: partecipava ogni giorno alla santa messa e chiamava l’eucaristia la sua “Autostrada per il Cielo”. Particolarmente attento a poveri e bisognosi, sportivo e appassionato di computer, Carlo ha utilizzato il web come mezzo per diffondere la sua mostra “Segni”, dedicata ai miracoli eucaristici e divenuta celebre in tutto il mondo attualmente allestita nella sala dei Vescovi del Santuario della Spogliazione.

Il 12 ottobre 2006, a soli 15 anni, si è ammalato improvvisamente di leucemia fulminante ed è morto dopo un ricovero durato solo tre giorni all’ospedale San Gerardo di Monza.

La santa messa sarà trasmessa in diretta dall’emittente Maria Vision e sul canale nazionale 255 del digitale terrestre.Pper l’Umbria sul canale 78 e sarà visibile sui canali social della Diocesi.