Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi commenta in un comunicato l’ok del M5S alla proposta, da lui lanciata, di un confronto pubblico in tv. “Sono contento del fatto che, dopo otto giorni di attenta e lunga riflessione, il Movimento Cinque Stelle abbia deciso di accettare il confronto tv lanciato dal sottoscritto. Desidererei che nella trasmissione televisiva fossero ospiti dei “pari”.

Bandecchi: “Chiedo la presenza di Conte o De Luca”

Il primo cittadino di Terni sceglie anche il set televisivo e i moderatori dell’incontro all’americana: “Chiederei quindi la presenza del loro leader nazionale, Giuseppe Conte, oppure, rimanendo in Umbria, dell’assessore regionale, Thomas De Luca. Ovviamente, se Conte e De Luca fossero troppo occupati o preoccupati, sarò felice di parlare con il responsabile provinciale del loro Movimento ma solo ed esclusivamente per il rispetto della persona, poiché avremmo poco da dirci, se non niente. Voglio infine dare la possibilità al Movimento di scegliere personalmente il moderatore della trasmissione. Una scelta dettata dal fatto che i pentastellati non si fidano neanche di loro stessi e io non voglio entrare in tali dinamiche. Sono convinto delle mie idee di sviluppo della città, di ciò che è stato fatto e c’è ancora da fare per Terni. Avere un moderatore imparziale nel dibattito non mi occorre. Vincerei troppo facilmente”.

La proposta

Il Presidente della Provincia e primo cittadino di Terni già il 28 agosto aveva lanciato la proposta di un confronto pubblico televisivo, complici accuse incrociate sul tema dei rifiuti, della loro gestione in Umbria e a Terni, della sanità ternana, dello sviluppo economico e delle responsabilità della politica regionale. Proposta che è stata accettata dai pentastellati. "Stefano Bandecchi ha proposto al Movimento 5 Stelle un confronto pubblico televisivo, indicando tre possibili date e lasciandoci la scelta. Scegliamo giovedì 24 settembre. Accettiamo anche la proposta di svolgere il confronto su Canale 15 e siamo disponibili a concordare insieme un moderatore al di sopra delle parti. Chiediamo che vengano rispettate le normali regole di un confronto politico serio: tempi uguali, niente interruzioni, possibilità di mostrare documenti e numeri e libertà per entrambe le parti di utilizzare integralmente le immagini del dibattito. A rappresentare il Movimento 5 Stelle sarà il coordinatore provinciale Daniele Pica". Lo riferisce una nota del M5s-Gruppo territoriale Terni.

I temi

“Parleremo innanzitutto del tema dal quale questa discussione è iniziata: il futuro della gestione dei rifiuti in Umbria e il ruolo che Terni dovrà avere” continua la nota dei 5S, ma fanno sapere di allargare il raggio di discussione portando anche le dichiarazioni, gli annunci e “le promesse fatte da Stefano Bandecchi dal 2023 a oggi: il nuovo ospedale, il Teatro Verdi, le strade, le tasse, la trasformazione turistica della città, le politiche energetiche”.