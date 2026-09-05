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5 settembre 2026
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Tenta di spingere la compagna dalla finestra, denunciato un 29enne

La donna è riuscita a divincolarsi e chiedere aiuto ad una vicina di casa. L’uomo è stato denunciato per tentato omicidio con un ordine di allontanamento

Tenta di spingere la compagna dalla finestra, denunciato un 29enne

Un uomo, classe 1997, con precedenti è stato denunciato per tentato omicidio dalla polizia di Perugia. I fatti risalgono a venerdì’ pomeriggio 4 settembre, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, per una lite.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno preso contatti con la compagna del 29enne, la vittima, che ha riferito di aver litigato con l’uomo con cui conviveva e che l’aveva minacciata di morte.

La vittima ha poi riferito che, intimorita, aveva tentato di chiamare il Numero Unico di Emergenza, circostanza che aveva ingenerato la reazione del 29enne che nell’occasione, l’avrebbe afferrata per un braccio tentando di spingerla fuori dalla finestra aperta dell’abitazione, al secondo piano dello stabile.

La donna era poi riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto ad una vicina di casa.

Accompagnato in Questura l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato omicidio. Nei suoi confronti, inoltre, il Questore della provincia di Perugia ha adottato il provvedimento dell’ordine di allontanamento dal Comune di Perugia con divieto di farvi rientro per la durata di quattro anni.


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Perugia

Parole chiave

Perugia tentato omicidio femminicidio compagna polizia

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