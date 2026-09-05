Tutto pronto per la 47esima edizione della “Cavalcata di Satriano 1226”, in programma il 6 settembre 2026. La manifestazione richiama l’ultimo viaggio di san Francesco verso la sua città natale e quest’anno sarà ancora più speciale, all’insegna nell’ottavo centenario francescano. Presenzieranno l’evento oltre 110 cavalieri e pattuglie a cavallo in alta uniforme di tutte le forze armate e forze dell’ordine dello Stato (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, IV Reggimento Carabinieri, Carabinieri Forestali e VIII Reggimento Lancieri di Montebello), che renderanno l’iniziativa ancora più suggestiva e spettacolare. La rievocazione si svolge nel territorio del Parco del Monte Subasio, toccando tutte le principali tappe percorse nel 1226 e i quattro comuni coinvolti: Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina. È promossa dalla Compagnia dei Cavalieri di Satriano, con il sostegno dei Comuni interessati e della Regione Umbria, della Compagnia dei Cavalieri del Colle Paradiso, del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’VIII Centenario e di AFOR Umbria.

La storia

La rievocazione, come riporta il sito ufficiale della Cavalcata di Satriano, nasce da un fatto che ha coinvolto San Francesco nell'estate del 1226. “Gravemente malato fu raggiunto a Nocera Umbra da una delegazione di cavalieri inviata dal popolo di Assisi per riportarlo nella sua città natale. Lungo il cammino, i cavalieri e il Santo si fermarono presso il piccolo borgo di Satriano, dove vissero un episodio di fede e umiltà rimasto nella memoria francescana”.

Nel 1926 la rievocazione di quell'impresa fu voluta dal podestà Arnaldo Fortini, che fondò la Compagnia dei Cavalieri di Satriano con la partecipazione di personalità come Gabriele d'Annunzio e Guglielmo Marconi. E’ poi cresciuta negli anni e ripresa nel 1980 da un gruppo di appassionati cavalieri locali fino a diventare uno degli eventi equestri più significativi dell'Umbria.

Il programma

Il programma prevede alle ore 8.30 il raduno dei cavalieri a Nocera Umbra, con partenza alle 9.00 dopo il saluto del sindaco della città e la consegna di una pergamena di saluto indirizzata al primo cittadino di Assisi. Alle 10.30 colazione a Villa Postignano. Alle 12.00 arrivo a Satriano e celebrazione della messa nella chiesetta del paese. Qui ci sarà un momento particolarmente evocativo, quando verrà deposta una staffa in memoria di Giovanni Raspa, storico organizzatore della Cavalcata scomparso prematuramente e improvvisamente qualche mese fa.

Alle 13.30 l’evento proseguirà con momento conviviale ad Armenzano, alle 15.00 partenza per Assisi, alle 16.45 sosta a Costa di Trex, alle 17.50 arrivo nella città serafica in prossimità di Porta San Giacomo e formazione del corteo per l’ingresso in Piazza del Comune. Qui, alle 18.00, ci sarà l’incontro dei cavalieri con le municipalità di Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina. Alle 18.15, in Piazza Santa Chiara, i cavalieri omaggeranno le Clarisse con dei fiori, poi ci saranno la consegna della pergamena al primo cittadino di Assisi, i saluti istituzionali e la benedizione dei cavalieri. I protagonisti della Cavalcata saranno accolti anche dal Calendimaggio e dagli Sbandieratori di Assisi.

In concomitanza con la manifestazione, il 6 settembre, l’associazione “Amici della Montagna di Assisi” propone l’iniziativa “Trekking in attesa della Cavalcata di Satriano”. Si tratta di un’escursione di 8 km ad anello, parte del sentiero CAI n. 351, sul monte Subasio. Il punto di ritrovo sarà alle ore 9.00 a San Leonardo alle Mottarelle, alle ore 11.30 l’incontro con i Cavalieri, a seguire la celebrazione religiosa, il pranzo al sacco e il rientro ad Assisi per l’arrivo della Cavalcata in Piazza Santa Chiara.