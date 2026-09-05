Un impatto tra due auto si è verificato nella notte intorno alle 2:30 lungo la E45 poco dopo lo svincolo di Umbertide sud in direzione nord.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti immediatamente. Le squadre hanno liberato dalle lamiere i quattro occupanti rimasti bloccati negli abitacoli, affidandoli alle cure del personale sanitario del 118.

I feriti sono stati trasferiti verso gli ospedali di Città di Castello e di Perugia, uno di loro presentava sospetti traumi interni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi di rito e per la gestione del traffico.