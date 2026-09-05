Si è insediato alla guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto il Commissario Capo della Polizia di Stato Luca Valentini, che lascia l’incarico nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Terni, dove ha maturato l’esperienza nel coordinamento dei servizi di controllo del territorio e delle Volanti.

Il dott. Valentini subentra al Commissario Gianluca Rossi, che negli ultimi mesi aveva assicurato temporaneamente la direzione dell’Ufficio dopo il collocamento in quiescenza del precedente dirigente, dott. Girella, garantendo continuità all’attività del Commissariato.

Nel nuovo incarico, il dott. Valentini sarà chiamato a proseguire e consolidare l’attività di prevenzione e controllo del territorio, mantenendo uno stretto rapporto con le istituzioni locali e con la comunità orvietana.

Il Questore Abenante, nel formulare al nuovo dirigente gli auguri di buon lavoro, ha sottolineato l’importanza del Commissariato di Orvieto come punto di riferimento della Polizia di Stato per la città e per un’ampia parte del territorio provinciale, ribadendo la volontà di assicurare una presenza sempre più attenta e vicina alle esigenze dei cittadini.