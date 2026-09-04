Stop a nuove antenne 5G, Comune ne ordina rimozione

Il Comune di Umbertide dice "no" al potenziamento della stazione radio base di via dei Patrioti e dispone lo smantellamento dei nuovi impianti già installati.

Con la determinazione dirigenziale n. 37/57 firmata ieri (3 settembre) dal responsabile del Settore Assetto e Pianificazione del Territorio, Lorenzo Antoniucci, l'amministrazione ha annullato d'ufficio in via di autotutela la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata da TIM S.p.A. lo scorso giugno, ordinando al gestore la rimozione delle tre nuove antenne 5G e il ripristino dello stato dei luoghi entro 60 giorni.

Terreno dove sorge traliccio è sito protetto

L'intervento di TIM, presentato come una semplice riconfigurazione, prevedeva nei fatti un ampliamento con tre nuovi pannelli 5G. Dagli accertamenti comunali è emerso che il terreno/particella di via dei Patrioti rientra espressamente tra i siti protetti dall'articolo 74 del Regolamento Edilizio Comunale, che ne vieta la destinazione ad impianti di telefonia cellulare.

A supporto della propria decisione, il Municipio ha richiamato le precedenti sentenze favorevoli del TAR Umbria e del Consiglio di Stato, nonché la recentissima pronuncia del TAR (n. 582/2025) che aveva già respinto un ricorso analogo avanzato da Vodafone sullo stesso traliccio. Poiché i termini per il potere inibitorio ordinario erano scaduti a luglio, l'ufficio tecnico ha attivato l'annullamento in autotutela, notificando a TIM l'avvio del procedimento a cui la società non ha opposto controdeduzioni.

La soddisfazione del Comitato

L'atto è stato accolto con viva soddisfazione dal "Comitato per lo spostamento del ripetitore TIM di Via dei Patrioti". Il presidente Alessandro Vestrelli ha ricordato come la vicenda fosse “emersa a metà agosto proprio grazie al monitoraggio degli umbertidesi, che avevano notato e documentato i lavori sul traliccio sollecitando l'intervento immediato del Comune”.

“È un risultato importante ottenuto grazie alla vigilanza dei cittadini”, sottolinea Vestrelli a nome del comitato, dando atto all'amministrazione di aver approfondito la questione e assunto un provvedimento chiaro e conseguente a tutela del territorio. Il comitato riconosce che la partita potrebbe riservare uno strascico giudiziario - TIM ha infatti 60 giorni di tempo per ricorrere al TAR o 120 per un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - e garantisce che “continuerà a vigilare affinché l'ordine di smantellamento venga eseguito.

La rimozione dei tre nuovi pannelli non chiuderà però la vertenza principale: l'obiettivo dei residenti resta la delocalizzazione definitiva dell'antenna, presente nel quartiere da oltre 20 anni.