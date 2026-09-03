Il sogno da regista di Lorenzo, t-shirt artistiche per autofinanziare il suo primo cortometraggio

Svegliarsi una mattina, sedersi dietro la macchina da presa e sentire la voce che grida il "ciak" di partenza. È il sogno incrollabile di Lorenzo Giustini, 19enne di San Giustino, creativo con il pallino per il cinema di fantascienza e horror che ha deciso di mettere a frutto il suo talento per finanziare la propria prima opera da regista.

Affetto da disturbo dello spettro autistico, Lorenzo ha trasformato la sua passione in un progetto concreto: una linea di magliette con personaggi illustrati da lui stesso, acquistabili per sostenere la produzione dei suoi cortometraggi.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente nella sala consiliare del Comune di Città di Castello alla presenza dei sindaci Luca Secondi e Stefano Veschi, insieme agli assessori delle due amministrazioni. Un momento istituzionale ma carico di commozione per raccontare la storia di un giovane che non ha mai smesso di credere nella propria vocazione, con il supporto dei genitori Anna Maria Cerboni e Luca Giustini e il tifo di un'intera comunità.

L’idea delle t-shirt

La storia di Lorenzo si intreccia tra la riabilitazione intrapresa fin da piccolo al servizio infanzia dell'Usl Umbria 1, lo sport integrato con il Baskin nella Tiferno Basket e il brillante percorso scolastico concluso quest'anno al liceo San Bartolomeo di Sansepolcro. Determinante per il suo sviluppo artistico è stato l'incontro con Michele Foni al Convitto Regina Elena, che lo ha guidato nel disegno fino a far emergere il suo mondo interiore fatto di creature fantastiche e videogiochi.

Proprio da un videogioco ideato da Lorenzo, "Benny Playland", è nata l'idea della collezione di t-shirt. Stampate inizialmente per i compagni di classe per il giorno della maturità, le magliette hanno subito conquistato amici e conoscenti, facendo scoccare l'idea di trasformarle in una campagna di crowdfunding autonoma attraverso il sito loryverse.com e il canale YouTube @dottoreoscuro3325.

Sognando Spielberg con il sostegno di Elio

Il punto di riferimento di Lorenzo è Steven Spielberg e il grande cinema degli anni '80 come E.T. e Lo Squalo. Il suo progetto sta raccogliendo grande entusiasmo e ha già incassato un sostenitore d'eccezione: il cantante Elio che, in occasione del Festival delle Nazioni a Sansepolcro (il concerto è stato proprio ieri sera, 2 settembre), ha indossato la maglietta creata da Lorenzo augurandogli il meglio per la sua carriera.

Mentre si prepara ad iniziare il Servizio Civile presso la scuola "G.O. Bufalini", Lorenzo continua a lavorare alle sue storie per la TV e per il grande schermo. Come sottolineato dai genitori e dai rappresentanti delle istituzioni, il suo è un messaggio potente di inclusione, tenacia e creatività che oggi chiama a raccolta tutto il territorio Altotevere per trasformare il suo primo grande "Ciak" in realtà.