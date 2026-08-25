I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve hanno arrestato un 49enne gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un ovulo nel termos

I militari hanno notato l’uomo nei pressi del parcheggio di fronte alla stazione ferroviaria e lo hanno sottoposto a perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire, all’interno di un termos che usava, un ovulo termosaldato contenente circa 11 grammi di eroina e 520 euro in contanti.

La sorpresa all’ospedale

Ulteriori elementi emersi nel corso del controllo hanno indotto i militari a richiedere accertamenti sanitari al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castiglione del Lago, i quali hanno evidenziato numerosi corpi estranei dalla forma ovale nella zona addominale del fermato. A seguito del successivo trasferimento presso l’Ospedale di Perugia, è stato accertato che si trattava di 132 ovuli contenenti la medesima sostanza stupefacente per un peso pari a 1,5 Kg circa. Una volta dimesso, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.