Un altro incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 17, lungo la Ss 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”. Lo scontro, che ha visto coinvolti un trattore e un’auto, è avvenuto al km 18,15, all’altezza di Gubbio Est.

Il bilancio è di due persone ferite. Si tratta del conducente e della passeggera della vettura (entrambi 20enni di Gubbio), che nell’impatto col mezzo agricolo si è pure ribaltata. Illeso l’altro conducente, 60enne del posto. I due giovani sono stati portati all’ospedale di Branca

Per consentire i soccorsi, la messa in sicurezza dei veicoli e i rilievi di legge, l'arteria stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, Polizia locale e carabinieri.

Pesanti i disagi per la circolazione, con la viabilità deviata su percorsi alternativi. I veicoli provenienti da Branca sono obbligati a uscire allo svincolo di Gubbio Est (km 17,500), mentre per il traffico proveniente da Umbertide l'uscita obbligatoria è all'altezza dello svincolo di Gubbio Centro (km 18,800).