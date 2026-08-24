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24 agosto 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Scontro tra auto e trattore sulla Pian d'Assino, due feriti

Incidente sulla Ss 219 alle porte di Gubbio, in ospedale gli occupanti della vettura. Traffico deviato

Scontro tra auto e trattore sulla Pian d'Assino, due feriti

Un altro incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 17, lungo la Ss 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”. Lo scontro, che ha visto coinvolti un trattore e un’auto, è avvenuto al km 18,15, all’altezza di Gubbio Est.

Il bilancio è di due persone ferite. Si tratta del conducente e della passeggera della vettura (entrambi 20enni di Gubbio), che nell’impatto col mezzo agricolo si è pure ribaltata. Illeso l’altro conducente, 60enne del posto. I due giovani sono stati portati all’ospedale di Branca

Per consentire i soccorsi, la messa in sicurezza dei veicoli e i rilievi di legge, l'arteria stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, Polizia locale e carabinieri.

Pesanti i disagi per la circolazione, con la viabilità deviata su percorsi alternativi. I veicoli provenienti da Branca sono obbligati a uscire allo svincolo di Gubbio Est (km 17,500), mentre per il traffico proveniente da Umbertide l'uscita obbligatoria è all'altezza dello svincolo di Gubbio Centro (km 18,800).

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Gubbio

Parole chiave

incidente stradale Ss 219 Gubbio mezzo agricolo auto feriti viabilità strada chiusa

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