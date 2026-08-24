Un caso di West Nile a Castiglione del Lago, un altro di Dengue a Perugia. Il Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 comunica di aver ricevuto nella giornata di lunedì due segnalazioni di positività.

Il paziente infettato da West Nile Virus (Wnv), residente a Pozzuolo Umbro nel Comune di Castiglione del Lago, è asintomatico e sta bene.

Un uomo residente a San Fortunato della Collina, nel Comune di Perugia, al rinetro da un viaggio all’estero, è risultato infetto da Dengue. Non è ricoverato in ospedale ed è in buone condizioni di salute.

West Nile, cos’è

La West Nile Disease, o febbre del Nilo Occidentale, è una malattia virale trasmessa dalle zanzare del genere Culex e l’uomo rappresenta un ospite terminale, poiché il virus non raggiunge livelli di viremia tali da poter esser nuovamente trasmesso ad una zanzara o da persona a persona. La trasmissione quindi può avvenire solo attraverso la puntura di una zanzara contagiatasi pungendo un uccello già infetto: il serbatoio naturale è, infatti, rappresentato solo da questi ultimi. Per questo tipo di virus non c’è trasmissione da uomo a zanzara, come invece può accadere nel caso della Dengue.

Disinfestazione a Castiglione

Per escludere l’eventuale presenza della Wnv a livello locale, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica si è immediatamente attivato il Comune di Castiglione del Lago, che nel corso della giornata emetterà un’ordinanza per programmare almeno tre giornate di disinfestazione al fine di potenziare la normale attività che il personale dell’Azienda sanitaria effettua in questi casi per la massima tutela della salute della cittadinanza: ovvero indagine epidemiologica, sopralluogo nella zona ed installazione delle trappole di cattura per le zanzare. Gli insetti catturati verranno inviati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia per la ricerca dell’eventuale presenza del virus con tempi di risposta di circa 48 ore.

Sorveglianza in cerca di altri contagi

Il caso di Pozzuolo Umbro è emerso grazie all’attività di screening da parte dei servizi trasfusionali aziendali. Nel contempo continua l’attività di sorveglianza attiva, condotta dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione in stretta collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale e con il competente Servizio Regionale, che consente di individuare precocemente la circolazione del virus e di adottare tutte le misure previste per limitare il rischio per la popolazione.

Dengue, cos’è

La Dengue, invece, è una malattia infettiva virale causata dal virus Dengue, trasmessa esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette (principalmente la zanzara Aedes aegypti, ma anche la zanzara tigre Aedes albopictus, normalmente presente nel nostro territorio). Non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Nella stragrande maggioranza dei casi si manifesta con sintomi simil-influenzali quali febbre alta, forti mal di testa, dolori articolari e muscolari, e talvolta sfoghi cutanei. La tempestività degli interventi attuali mira proprio ad abbattere i vettori (le zanzare) per azzerare qualsiasi rischio di trasmissione locale.

L’ordinanza del Comune

In queste ore, in piena sinergia con il Dipartimento della Usl Umbria 1, l’amministrazione comunale sta predispondendo un’ordinanza d’urgenza per rendere immediatamente operativo un massiccio e straordinario intervento di disinfestazione adulticida finalizzato a ridurre la presenza del vettore e a garantire la sicurezza della popolazione locale.

Le raccomandazioni della Usl

In entrambi i casi, per garantire la massima efficacia delle operazioni di disinfestazione e a tutela della salute pubblica, la cittadinanza delle aree interessate è tenuta ad attenersi rigorosamente alle seguenti disposizioni durante le ore di irrorazione:

- Circolazione: divieto di transito pedonale e sospensione della circolazione di tutti i veicoli privati nelle ore sopra citate. È consentito il passaggio esclusivamente ai mezzi di soccorso, alle forze dell'ordine e ai veicoli della ditta incaricata dei trattamenti.

- Abitazioni: porte e finestre di appartamenti e locali commerciali dovranno rimanere tassativamente chiuse per tutta la durata del trattamento e per almeno 30 minuti successivi al termine delle operazioni.

- Aerazione: sospendere l’utilizzo di impianti di ricambio d'aria o condizionatori che prelevano aria dall'esterno.

- Indumenti: non mantenere ad asciugare biancheria o indumenti all'esterno delle abitazioni.

- Animali domestici: custodire gli animali domestici e da cortile all'interno dei propri ricoveri o in aree totalmente riparate; allontanare o proteggere preventivamente le ciotole con acqua e cibo loro destinati.

- Piscine e vasche: provvedere a ricoprire accuratamente o a svuotare le piscine ad uso natatorio; proteggere le vasche ornamentali con pesci o svuotarle momentaneamente mettendo i pesci al sicuro.

- Apicoltura: in presenza di apiari nell'area di trattamento o nelle zone limitrofe entro una fascia di rispetto di almeno 300 metri, gli apicoltori vengono avvisati con tempestività per consentire la messa in sicurezza delle arnie.

- Arredi esterni e giochi: qualora il trattamento interessi giardini con arredi, suppellettili o aree gioco per bambini, è necessario coprire le strutture con teli protettivi o, in alternativa, lavarle accuratamente con acqua prima del loro successivo riutilizzo.

- Orti e colture: proteggere colture e ortaggi ricoprendoli con teli idonei. In ogni caso, i prodotti ortofrutticoli raccolti in tali aree dovranno essere lavati accuratamente prima del consumo.

- Accesso alle proprietà: consentire l'accesso alle corti e pertinenze private a tutto il personale autorizzato e coinvolto nelle operazioni (funzionari comunali, operatori della ditta di disinfestazione, funzionari del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 e operatori della Protezione Civile).

Le condizioni meteo

La Usl precisa che in caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore, gli interventi programmati verranno rimandati al primo giorno utile successivo, mantenendo i medesimi orari e modalità. I servizi sanitari territoriali e regionali continuano a monitorare costantemente e in tempo reale l'evoluzione della situazione.