Abbiamo parlato ampiamente della storia di Virginia Fontana, cercando di spiegare quali fossero le sue attività di 'medichessa': abbandonata in uno stato di trance ipnotica e con la voce da uomo, la Sora Virginia forniva rimedi naturali a coloro che la interrogavano sulle malattie. Abbiamo anche detto che la magnetizzata poteva fornire cure anche in assenza del malato, soltanto con l'aiuto di un oggetto appartenente al paziente. È bene specificare che non è nostra intenzione incoraggiare e sostenere questo genere di pratiche (legate a una cultura popolare e spesso superstiziosa), ma ricostruire una piccola storia di provincia che ha interessato anche scienza e giustizia. Di seguito, prima di vedere alcune delle ricette-rimedi che Sora Virginia ha proposto ai suoi visitatori, riportiamo uno stralcio della perizia medica del prof. Rossi dell’Università di Perugia.

Il sonno ipnotico

“Per addormentarsi non è necessaria la tranquillità e il silenzio; si addormenta anche nel mentre sostiene una conversazione, o anche se si trova in un ambiente rumoroso, o in mezzo al più animato festino. Dopo il sonno, se specialmente è un po' lungo, prova un senso di maggiore o minore spossatezza. Il Mercoledi e la Domenica sareb-bero i giorni della settimana meno propizi al sonno e quindi ai consulti. Non sa dare spiegazioni di questo fatto, malgrado essa l'abbia chiesto allo spirito che, esultato dal corpo della madre, sarebbe passato in lei.

Interrogata intorno al modo con cui procedono i consulti, narra la Virginia come la gente si presenti a lei chiedendole il parere senza dare che poche o punte indicazioni sulla persona malata o bisognosa dei suoi suggerimenti.

Dopo questo invito la Fontana attende che le colga il sonno. Nella camera abitualmente non si trovano che lei e la persona che è venuta a consultarla. Quando il sonno è giunto (gli astanti se ne accorgono perché chiude gli occhi e perché la persona sussulta e le braccia come irrigidite si posano sulle ginocchia), cominciano le interrogazioni alle quali essa risponde, dettando pareri, prognostici e rimedi. Ottenuto ciò l'interrogante si allontana dalla camera per far posto ad altri, che trovandola addormentata se ne ap-profittano per nuovi consulti. Se l'interrogante non sa scrivere, la ricetta viene scritta da una sua sorella. Dopo un certo tempo però Virginia si desta e il ridestarsi può ac-cadere quando ancora il consulto non è terminato.

Domandata come in tal caso si regola, dichiara che qualche volta è tornata ad addormentarsi richiamando o rievocando lo spirito, poiché è unicamente per esso che lei può dormire e nel sonno vedere ove i mali hanno la loro sede, di che natura sono: è unicamente per volontà dello spirito Giulio che può cadere in sonno e nel sonno in-tendere le interrogazioni, parlare, prognosticare, dettare ricette. Finito il sonno ogni suo potere cessa; tanto è vero ciò che, desta, non sarebbe capace di riconoscere una persona che sia stata a consultarla; ma al contrario lo può allo stato di dormente”.

Rimedio per catarro ai bronchi

"Dovete far bene questa cura per 21 giorni. Prendere Cor di Cura, metterne 11 gocce in un cucchiaio di latte il mattino digiuno e lo prende 1 ora prima di far colazione. Poi prendere Sirolina, 1 cucchiaino prima di pranzo e uno la sera prima di cena, 1 ora avanti il cibo; mangiare tutti cibi buoni, proibito aceto e limone. La malattia è catarro ai bronchi e indebolimento al cuore”.

Cura per un anziano

"In quanto a tuo padre, soffrendo di affanno, figlia cara, è già malattia in vecchiata, le cure che si fanno sono per farlo stare un pochino meglio, ma certo non può mica guarire ed ora deve fare questa cura per un mese, prendere Sciroppo di pino marittimo; prenderne un cucchiaio prima di colazione, uno prima di pranzo e uno prima di cena, un'ora avanti il cibo e fumare durante il giorno tre sigarette d'astromonio (sic) [datura stramonium, "stramonio o erba del diavolo"], poi dove ha il rodore che non può resistere fare delle unzioni mattina e sera di vasellina borica al bismuto, mangiare cibi buoni, aceto e limone è proibito, anzi con tutto il male invecchiato appena sta meglio, basta vedremo con questa cura l'effetto che farà".

Marito e moglie



Per la moglie: “Fare questa cura per 20 giorni. Prendere Acqua di Anticoli, beverne mezzo bicchiere il mattino digiuno I ora prima di far colazione, poi prendere Biogeno, 1 cucchiaino prima di pranzo e uno la sera prima di cena 11 un'ora avanti al cibo, mangiar tutto, proibito aceto e limone e cerca di riguardarti il più possibile”.



Per il marito: "Dovere far bene questa cura per 20 giorni, prendere Magnesia fuida Dolomina, beverne mezzo bicchiere il mattino a digiuno 2 ore prima di far colazione poi prendere ricostituente Felicianceli, prenderne mezzo cucchiaino prima di pranzo e mezzo la sera prima di cena, un'ora in avanti il cibo, mangiar tutto, proibito aceto e limone”.

Guaritrici e medichesse

Quello che abbiamo proposto è un campionario di rimedi che venivano spesso utilizzati nella tradizione popolare, come i classici 'rimedi della nonna', senza alcun valore scientifico ed effettivamente curativo: una tradizione antica quella delle guaritrici e delle medichesse che spesso venivano associate anche all'attività di fattucchiere e 'streghe'. In questo filone si inseriscono questi suggerimenti, ma la cosa sorprendente sono le centinaia di testimonianze che dicono di aver trovato soluzione alle proprie malattie con l'aiuto della Sora Virginia, tanto che il suo 'caso' è diventato anche di interesse 'nazionale'.







