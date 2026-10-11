Abbiamo già parlato della Sora Virginia Fontana e delle sue presunte capacità di chiaroveggenza: secondo centinaia di testimonianze, la 'medichessa', cadendo in un sonno profondo e in uno stato ipnotico, cambiando voce (simile a quella di un uomo) era in grado di prescrivere cure, dare indicazioni su persone disperse (ricordiamo che molti si rivolgevano a lei per avere notizie dei cari impegnati in guerra) e dare descrizioni di luoghi che non aveva mai visto con una cura di particolari che generava sempre grande meraviglia nelle persone che la interrogavano. Abbiamo dunque parlato di questo 'dono', ma vale la pena approfondire la questione facendo riferimento alla relazione del prof. Rossi dell'Università di Perugia che, in occasione del secondo processo fu determinante per l'assoluzione di Virginia.

Il dono della veggente

Nella sua perizia medica il prof. Rossi scrive: “Una forma di automatismo dissociativo durante il quale la sua personalità si sdoppiava e gli atti della personalità secondaria, al risveglio, rimanevano ignoti alla principale, che era la sua”. Un fenomeno dunque involontario che non può rappresentare un dolo neanche per il giudice di Spoleto di allora, Federico Ferro Luzzi che l'assolve nel 1912: “Nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità mentale da togliergli la coscienza e la libertà dei propri atti”, appellandosi all'art.46 del Codice Zanardelli. Scienza e Giustizia, forse una delle prime volte, iniziano a trattare il 'magico' con un approccio più strutturato e senza pregiudizi a un caso di presunta chiaroveggenza.

Lo spirito guida

Vediamo uno stralcio della perizia del prof. Rossi dell’Università di Perugia: “Quando negli ultimi anni, essendo molto malata molte persone la stimolavano a rivelare il suo segreto perché non si fosse perduto nella tomba con grave danno dell'umanità sofferente, essa andava ripetendo che nulla aveva da rivelare, poiché ciò che essa faceva era naturale, spontaneo e non le era suggerito da alcuno.

Stimolata a questo proposito l'imputata Virginia Fontana a dire per opera di chi sua madre avesse potuto acquistare le virtù che la distinguevano, dice, averle sua madre raccontato come essa nel sonno vedesse uno spirito che albergava nel suo interno il quale, quando era essere vivente, aveva studiato il magnetismo ed era in seguito riuscito ad addormentare una capra. Questo spirito in una determinata epoca della sua vita, ebbe quattro fratelli in guerra e desideroso di raggiungerli, chiese al padre re Floido sposo di Santa Monica, che a quel tempo si chiamava Floida, di andare in aiuto ai fratelli. La domanda fu respinta, ma egli vi si recò ugualmente e tornò vittorioso. Poco appresso scompare dalla reggia e il padre, che affannosamente lo andava cercando dappertutto, lo trovò morto in una camera e insieme a lui la capra prediletta che era riuscito a magnetizzare. Questo spirito avrebbe nome Giulio, il suo corpo trovasi in Spagna (non sa dire l'imputata in quale città). Un braccio si conserverebbe nel Duomo di Ostia (Alessandria). Giulio sarebbe stato fratello di S. Agostino, e precisamente quel misterioso individuo vestito da viaggiatore che, come più sopra ho riferito, vide seduto sul letto Virginia Bartolucci, amica di Amalia, madre dell'imputata, e che la notte seguente apparsole in sogno le aveva detto che il prossimo Sabato Santo, si sarebbe impadronito di Amalia”.

La veggente del Duce

La fama della Sora Virginia si era estesa in quasi tutta l'Italia centrale e c'erano centinaia di testimonianze delle sue capacità, tanto che anche la stampa romana e nazionale cominciò a interessarsi del 'caso' e , secondo una tradizione orale, anche Benito Mussolini volle incontrare più volte Sora Virginia, per chiedere previsioni politiche o belliche. Siamo in un periodo non molto definito della vita di Virginia Fontana, probabilmente tra il il 1935 e il 1942, quando la magnetizzata visse per un periodo a Roma. Numerose fonti orali affermano questo scambio 'segreto' tra Mussolini e la 'veggente', ma, ovviamente, non c'è traccia scritta di questi presunti incontri. Sempre secondo un filone popolare di corposa sostanza, sembra che il Duce abbia chiesto più volte alla Fontana informazioni sull'esito della guerra e quali fossero le scelte migliori: la risposta della magnetizzata a Mussolini sarebbe stata quella di non scegliere la via della guerra perché sarebbe arrivata una sconfitta. Ma, in fondo, non è che ci volesse una veggente per questo.

Tradizione popolare e orale

Che sia vero o no tutto ciò che viene tramandato non è poi così importante ai fini della comprensione di un fenomeno che è ha avuto grande attenzione all'epoca dei fatti, soprattutto da settori come quello medico e giuridico, da sempre molto distanti e diffidenti nei confronti delle suggestioni e delle superstizioni popolari. Le centinaia di testimonianze riguardo il dono di Virginia Fontana, le file di avventori alla sua abitazione, l'interesse dell'ambiente fascista alle sue capacità, sono comunque testimonianza di una vita certamente non comune di una donna dall'indiscusso carisma magnetico.

Alcune testimonianze

Le testimonianze orali che riportiamo sono estratti dal libro della prof.ssa Cristina Sabina “La Sora Virginia, la magnetizzata di Collescipoli” edito da Libreria Universitaria. Quanto riportato non ha ovviamente lo scopo di dimostrare la veridicità delle facoltà di Virginia Fontana, ma è frutto di una certosina raccolta di testimonianze orali che testimoniano quanto la Sora Virginia fosse interrogata con fiducia e speranza. Ovviamente per quanto riguarda la cura di malattie è sempre necessario rivolgersi a un medico e questi passi non vogliono in alcun modo essere un invito a ricorrere a rimedi ‘naturali’.

Foglie di quercia

“Contattai la Signora Virginia all'età di 16-17 anni circa e vi fui indirizzata da Claudina, l'infermiera del medico condotto di Collescipoli. Soffrivo per un'infiammazione cutanea. La Signora Virginia "si addormentò", cambiò voce, io mi spaventai molto.

Mi ordinò di preparare un infuso: da un ramo di quercia che non avesse ancora emesso i frutti, dovevo togliere le foglie e farle bollire per un quarto dora circa, per frizionare poi quest'acqua sulla parte infiammata. Guarii subito. Non so dire se quando si svegliava, ricordasse quanto aveva appena detto. Comunque mi impaurii tanto che non andai più a consultarla. Non voleva soldi, accettava soltanto compensi in natura che poi regalava ai poveri: non pochi, date le ristrettezze del tempo di guerra”.

Trasposizione visiva

“Durante le sedute, aveva bisogno di una persona che trascrivesse quanto diceva. Mio padre Alfio raccontava spesso una sua straordinaria testimonianza, perché un giorno fu eccezionalmente chiamato dalla "Sora Virginia" a svolgere la funzione di "scriba". Ad un certo punto sbagliò la trascrizione del nome di una medicina. Lei, distante, assopita e quindi fisicamente impossibilitata a vedere, cosi lo riprese: «Alfio, correggi, si scrive in quest'altro modo». Mio padre non sapeva darsi pace per come la Magnetizzata riuscisse a vedere e a far correggere cosiìassopita e senza un diretto rapporto visivo”.

La moglie affranta

“Mia sorella Angela, dopo sette anni di fidanzamento, era stata lasciata da Armando, e ne era, purtroppo, ancora innamorata. Depressa, chiusa e prevenuta ad ogni nuova relazione, la vita sembrava non riservarle futuro. Da alcuni conoscenti le fu fissato un appuntamento dalla Magnetizzata, dimorante in Roma in seguito al trasferimento del marito. Angelina puntualmente si presentò, con timidezza pronunciò un nome, un indirizzo e presenziò alla visita, ascoltando con devota attenzione le parole vociferate dalla medium in catalessi.

Non ebbe limiti lo stupore suscitato.

«Ora lo cerchiamo; prima in casa... dunque ci troviamo a Roma... in Via... percorriamo alcuni metri, giriamo a destra... attraversiamo Piazza... questo è il portone dove abita al civico nº... entriamo, saliamo quattro gradini. Entriamo nel suo appartamento, all'ingresso c'è una finestra, due quadri, percorriamo un corridoio, in fondo c'è una donna vestita di nero che, dietro ad una finestra, sta rammendando dei calzini, è la madre. Guardiamo in camera, non c'è... in cucina non c'è. Usciamo e vediamo dove possiamo reperirlo. Eccolo qua, sta alla bettola, gioca, ride e beve... Figlia mia, non mi sembra proprio il tuo tipo, non ti rammaricare, tra poco tempo conoscerai il vero compagno della tua vita». La signora Virginia in stato di trance aveva descritto, con precisione disarmante, momenti, luoghi, persone, situazioni, di un passato e di un presente a lei sconosciuti, rafforzando la credibilità del futuro. La ragazza quasi sconvolta dall’attendibilità dei dettagli, non poté non riacquistare la fiducia in sé, o non credere a quanto di positivo la Magnetizzata le aveva preannunciato per l'avvenire. Pian piano tutto si avverò e Angelina cominciò di nuovo a vivere serenamente e normalmente”.