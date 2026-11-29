Corsa dei Vaporetti, si riparte. Dopo alcuni mesi di stallo, concretizzatesi con le dimissioni della quasi totalità dell’ormai fu Direttivo e l’insediamento di un board a tempo determinato, presieduto da Gianluca De Angelis, incaricato di redigere il nuovo Statuto anche per l’iscrizione al Runs (il Registro unico nazionale del terzo settore) e procedere alle votazioni per il nuovo Consiglio.

Consiglio che è stato eletto domenica mattina – l’assemblea dei soci è terminata alle 13 di oggi - con i membri che salgono a quota 7 e che avranno il compito di avviare le operazioni in vista della gara del 2027, fissata al momento, amministrative permettendo, dal giorno 11 al 13 giugno 2027.

Ad essere eletti, si legge nella nota della stessa Associazione, sono risultati, in ordine alfabetico, Sara Baviglia, Paolo Ciri, Enrico Ferrante, Veronica Gentileschi, Paolo Settimi, Paolo Quondam Girolamo e Francesco Succhietti. All’unanimità è stato nominato presidente della Corsa dei Vaporetti Paolo Quondam Girolamo, tra i maggiori conoscitori della Corsa dei Vaporetti che nel 2014 lo vide trionfare sul gradino più alto del podio.

“Prima di iniziare i lavori l’assemblea generale ha ringraziato l’ex Presidente Fabrizio Luchetti e l’ex Vicepresidente Sergio Grifoni, presenti all’assemblea, insieme a tutti gli ex consiglieri che hanno organizzato le ultime edizioni della kermesse” si legge nella nota. “La sede sociale rimarrà presso i locali dell’Avis Spoleto. Il nuovo consiglio direttivo inizierà fin da subito a lavorare per la 61ma edizione, per la quale è stata presentata domanda al Comune per i giorni 11, 12 e 13 giugno 2027. Tra i principali obiettivi quello di allargare ai giovani la base associativa”.

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