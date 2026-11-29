Finalmente anche la città di Spoleto ha aderito al Contrassegno Unico Disabili Europeo (Cude), la piattaforma digitale nazionale istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano.

Grazie a questa importante novità, i titolari di contrassegno disabili non dovranno più comunicare preventivamente il proprio ingresso nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) o nelle aree pedonali dei diversi Comuni italiani aderenti alla rete, evitando così il rischio di sanzioni e lunghe trafile burocratiche.

La piattaforma elettronica era entrata in vigore dal 2021 (l’obbligo di iscrizione per i Comuni italiani è fissato al 31 dicembre 2027) e solo in questi giorni il Comune di Spoleto ha finalmente compiuto l’iter per l’adesione che consente ai disabili l’accesso diretto alle Ztl.

Cosa cambia dal 1° dicembre 2026

A partire dal 1° dicembre 2026 – si legge in una nota del Municipio - tutti i cittadini che si recheranno presso lo Sportello del Cittadino (previo appuntamento) per richiedere il rilascio del primo contrassegno disabili potranno contestualmente richiedere l’iscrizione al portale CUDE.

Al momento dell’attivazione, l’operatore rilascerà all’utente uno speciale codice univoco alfanumerico. Conservando questo codice, il cittadino potrà accedere in qualsiasi momento e in totale autonomia al Portale dell’Automobilista (utilizzando la propria identità digitale SPID e/o CIE) per: gestire in autonomia le targhe abbinate al proprio contrassegno (fino ad un massimo di due targhe associate contemporaneamente, di cui una attiva) e per modificare temporaneamente o definitivamente la targa del veicolo autorizzato, ad esempio in caso di cambio auto o utilizzo di mezzo alternativo, senza doversi recare nuovamente agli uffici comunali.

Per i cittadini che sono già titolari di un contrassegno disabili in corso di validità, l’iscrizione alla piattaforma CUDE e il conseguente rilascio del codice alfanumerico saranno attivati in una seconda fase, in modo da garantire una gestione ordinata ed efficiente delle richieste da parte dello Sportello del Cittadino. L’Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente attraverso i propri canali ufficiali le date e le modalità operative per l’adesione dei già titolari. Nel frattempo, i contrassegni attuali restano pienamente validi secondo le consuete modalità.

Per maggiori dettagli sulle modalità di rilascio del contrassegno e sull’attivazione del codice CUDE è possibile contattare lo Sportello del Cittadino ai numeri 0743218197-240 o mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail sportello.cittadino@comune.spoleto.pg.it

La soddisfazione della Lega

“E’ importante ricordare che questa iniziativa nasce da una nostra mozione presentata nel maggio 2023 e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale con cui chiedevamo all’Amministrazione comunale di aderire tempestivamente alla piattaforma nazionale, per consentire ai cittadini spoletini di beneficiare di questa importante facilitazione” commenta il capogruppo della Lega, Paolo Imbriani “Una richiesta che avrebbe potuto trovare attuazione già anni fa e che invece arriva a compimento solo in questi giorni, dopo tre anni e mezzo di attesa. Prendiamo atto con soddisfazione che il centrosinistra che sostiene la giunta abbia votato favorevolmente la mozione; dispiace che il sindaco Sisti abbia raccontato il raggiungimento dell’obiettivo come un proprio risultato. Non chiediamo riconoscimenti personali, ma semplicemente correttezza istituzionale e rispetto della verità dei fatti perché i cittadini hanno il diritto di sapere da dove nasce un provvedimenti e chi si è impegnato affinché venisse realizzato”.