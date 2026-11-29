Un ragazzo di appena 15 anni, residente a Foligno, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra nell’ambito di un servizio di controllo effettuato presso lo scalo ferroviario cittadino.

L'operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portate avanti dall’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio della fascia eugubino-gualdese.

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del minorenne. L'attività ha permesso di rinvenire e sequestrare 58 grammi di una sostanza che, dai primi accertamenti, è risultata essere hashish, oltre a un bilancino di precisione e 155 euro in contanti.

Alla luce degli elementi raccolti, il 15enne è stato arrestato in flagranza per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, nei confronti del ragazzo è stata disposta la misura precautelare della permanenza in casa presso la propria abitazione, in attesa dell'udienza di convalida.