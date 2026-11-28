​Tornano a riaccendersi le voci sul mercato cavalieri quintanaro invernale: secondo i bene informati infatti, al rione Giotti sarebbero ormai ad un passo dal formalizzare l'ingaggio del 34enne Alessandro Candelori, in sostituzione dell'attuale Animoso Lorenzo Savini.

Il 24enne pescarese, lascerebbe quindi il posto al sangeminese Candelori, per un ritorno sotto le insegne biancazzurre.

L'avventura di Lorenzo Savini con i giottini iniziò nel marzo 2026, quando il rione di piazza Faloci lo scelse per sostituire Raul Spera, dopo l'esordio assoluto di Savini in terra folignate nella Giostra della Sfida del 2024 col rione Croce Bianca, su Sopran Hadley.

Dopo l'eliminazione alla prima tornata nella Giostra dell'Ottantennale di maggio scorso su 'Un uomo felice', in binomio con Iakin ha dovuto rinunciare al proseguimento della Sfida di giugno, chiudendo poi la Rivincita settembrina al decimo posto.

Per raccogliere l'eredità di Savini, la dirigenza biancazzurra dovrebbe quindi puntare sull'esperienza di Alessandro Candelori da San Gemini, che vanta già dieci giostre contro il Dio Marte, tra il 2019 e il 2023 e con ben tre diversi rioni.

Esordì proprio al Giotti nel 2019, centrando un ottimo risultato nella Giostra straordinaria della Solidarietà, su Daytona Man.

Passò poi al Contrastanga negli anni 2020 e 2021 per poi approdare al rione Morlupo, dove in sella a Franceschina conquistò il terzo posto nella Sfida 2023 e sfiorò il Palio settembrino, a soli sette centesimi dal vincitore Tommaso Finestra. Già sul podio nazionale come "Miglior Cavaliere d'Italia" nel 2018 dovrebbe tornare sulle rive del Topino per ripartire da dove aveva iniziato.