Per quattro mesi, in un appartamento di via Rapisardi, a Terni, la vita è andata avanti con i suoi gesti minimi: la spesa, il cagnolino portato fuori di rado, la pensione che arrivava puntuale. In una delle stanze c'era il corpo di Gianna Domizi, 79 anni, morta a metà luglio. Le prime verifiche medico-legali orientano verso una morte naturale, che l'autopsia dovrà comunqueconfermare.

Come noto, il figlio 45enne, che conviveva con la madre nell'abitazione, in centro città, non ha denunciato la morte della mamma e ha continuato a vivere all'interno della casa con il cadavere della donna. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'inchiesta nei confronti del figlio per occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni pubbliche, visto che l'uomo ha continuato a riscuotere la pensione della madre deceduta.

Una storia drammatica

Il caso ha fortemente scosso la comunità ternana ed è finito anche all'attenzione della cronaca nazionale per la sua particolarità. TuttOggi.info ha potuto ricostruire la storia drammatica di due vite afflitte da difficoltà economiche, sociali e di salute. La situazione di difficoltà era iniziata presumibilmente nel periodo del Covid, quando la donna si era ammalata e le sue condizioni erano, nel tempo, peggiorate. La malattia della madre sembra aver avuto un impatto devastante anche sul figlio che non è riuscito ad affrontare la circostanza in modo adeguato, anche a fronte di un suo momento personale poco felice e denso di difficoltà.

La solitudine

L'uomo, da un po' di tempo, non conduceva più una vita 'normale'; si era ritirato nella solitudine e aveva rinunciato alla vita sociale. Soltanto qualche sortita esterna dalla casa che condivideva con la madre per fare la spesa e far uscire il cagnolino, per poi rinchiudersi nella sua solitudine; aveva allontanato amici e parenti, provando anche un senso di ‘vergona sociale’ per non riuscire più ad affrontare le tante difficoltà

Le difficoltà economiche

Il 45enne, per stare più vicino alla mamma malata, aveva anche abbandonato il lavoro come addetto alla portineria dell'Ast, assunto da una ditta terza, e le difficoltà economiche erano via, via aumentate. Secondo quanto appreso da TuttOggi.info la signora Domizi percepiva una pensione minima, a malapena sufficiente per sfamarsi, unico mezzo di sostentamento dopo la perdita del lavoro del figlio.

Nessuno, inoltre, sembra essersi accorto del momento di difficoltà del 45enne che non ha avuto la lucidità di chiedere aiuto nel momento del bisogno; un dramma della solitudine che sembra essere diventata una condizione spesso sofferta, senza che ne vengano captati i segnali per una possibile offerta di aiuto.

Il ritrovamento o lo shock

Da quanto testimoniato dai legali del figlio, quella mattina di metà luglio, l'uomo si sarebbe recato nella stanza della madre per portarle le medicine, ma ha trovato la donna priva di vita. Shockato dalla perdita dell'unica persona con la quale aveva praticamente rapporti, sarebbe crollato in lacrime per ore, non trovando la forza di denunciare il decesso e il coraggio di staccarsi dall'ormai unica relazione nella sua vita. Oltre ad essere anche l'unico sostegno economico, seppur minimo, grazie alla pensione della anziana.

Si attende l’autopsia

L'uomo è difeso dagli avvocati Carlo Taddei e Carlo Viola del foro di Terni che hanno nominato il dottor Massimo Lancia come medico legale di parte per assistere all'autopsia sul corpo della donna. Secondo quanto appreso da Tuttoggi non è escluso che la difesa possa richiedere un approfondimento sul quadro psichico dell'indagato.

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