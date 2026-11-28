Subito via la scritta “Luisa Spagnoli” che campeggiava al centro del grande Albero di Natale allestito in piazza IV Novembre e donato alla città dalla celebra casa di moda perugina.

Una griffe che, era stato annunciato, sarebbe stata presto rimossa, dopo la cerimonia iniziale per l’accensione, avvenuta venerdì sera.

Anche perché la presenza di un logo così evidente - pur di una casa di moda e di un nome, quello di Luisa Spagnoli, molto amato dalla cittadinanza perugina - aveva subito creato dibattito. Tra chi storceva la bocca per l’evidente intento promozionale legato al Natale e quanti invece, ricordando anche quanto sta avvenendo in altre celebri piazze italiane con altre case di moda, hanno ringraziato l’azienda Luisa Spagnoli per continuare a unire il proprio brand a quello della città di Perugia.

Dibattito che, appunto, è durato però

solo poche ore, per la rimozione della “firma” Luisa Spagnoli