Sono 141 i genitori separati o divorziati residenti in Umbria che beneficeranno del contributo per il pagamento dell’affitto, per un importo complessivo di 317.699,29 euro. I primi bonifici sono attesi nei prossimi giorni e tutti gli aventi diritto dovrebbero ricevere il sostegno economico entro dicembre.

La maggior parte dei beneficiari si trova in provincia di Perugia, dove sono state accolte 113 domande. In provincia di Terni, invece, saranno 28 le madri e i padri che riceveranno il contributo.

A livello nazionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso questa settimana alla Ragioneria dello Stato tutti i 21 decreti di pagamento, relativi a un totale di 7.402 beneficiari.

Il contributo è destinato ai genitori separati o divorziati che devono sostenere le spese per una nuova abitazione. L'agevolazione può coprire fino al 50% del canone di locazione, con un limite massimo di 500 euro mensili e di 6.000 euro all’anno.

Soddisfazione è stata espressa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per i tempi di erogazione del sostegno, che permetteranno a tutti gli ammessi di ricevere le somme entro la fine dell’anno. Il ministro ha inoltre annunciato un importante potenziamento del Fondo per il 2027: la dotazione crescerà di 30 milioni di euro, passando dagli attuali 20 a 50 milioni complessivi.

Per quanto riguarda il profilo dei beneficiari a livello nazionale, l’88% è di cittadinanza italiana e quasi un genitore su due ha almeno due figli. I padri rappresentano il 56,9% degli ammessi, mentre le madri costituiscono il 43,1%. Oltre la metà delle domande è stata presentata da persone di età compresa tra i 45 e i 54 anni.