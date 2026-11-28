Proseguono i controlli straordinari nel quartiere di Fontivegge, a Perugia, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare eventuali situazioni di illegalità, prestando particolare attenzione anche alla tutela della salute pubblica e dei consumatori.

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Perugia e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Perugia, con il supporto dei militari della S.I.O. del 6° Battaglione Carabinieri Toscana, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo nel quartiere, concentrando le verifiche sulla regolarità delle attività commerciali e sulle condizioni igienico-sanitarie degli esercizi pubblici.

L'operazione rientra nell'ambito delle misure di prevenzione e vigilanza concordate durante il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, riunitosi in Prefettura il 23 novembre 2026, per definire interventi mirati nelle aree maggiormente sensibili del territorio cittadino.

Nel corso delle ispezioni sono state riscontrate violazioni della normativa in materia di sicurezza alimentare in due distinti esercizi pubblici. In entrambi i casi, le irregolarità hanno riguardato la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo previste per garantire il rispetto delle corrette prassi igieniche nella gestione degli alimenti.

Le contestazioni hanno interessato un bar situato in via Martiri dei Lager, la cui titolare è stata sanzionata per le violazioni accertate, e un secondo locale in via Campo di Marte, gestito da un uomo di 39 anni, nei cui confronti sono state riscontrate analoghe irregolarità.

Per i due esercenti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.000 euro.

I controlli hanno riguardato anche le persone presenti all'interno dei locali: complessivamente sono stati identificati 24 avventori.

L'attività di vigilanza a Fontivegge proseguirà anche nei prossimi giorni, nell'ambito del dispositivo di prevenzione predisposto per garantire una presenza costante delle Forze dell'Ordine, contrastare situazioni di illegalità e verificare il rispetto delle normative. Particolare attenzione continuerà a essere riservata alla sicurezza degli esercizi commerciali, alla corretta gestione degli alimenti e alla tutela della salute dei cittadini.