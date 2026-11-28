Controlli straordinari del territorio a Perugia e provincia per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, prevenire i reati predatori e rafforzare la sicurezza. Le operazioni, disposte dalla Questura di Perugia, hanno interessato in particolare le zone di Corciano, San Sisto e il centro storico del capoluogo, con un servizio interforze che ha visto impegnati Polizia di Stato, Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Nel corso delle attività sono stati predisposti sei posti di controllo e numerosi pattugliamenti nelle aree residenziali e lungo le principali vie di comunicazione, con particolare attenzione alla prevenzione dello spaccio e all'individuazione di soggetti sospetti o con precedenti specifici.

Proprio durante uno dei servizi, nei pressi della stazione Sant'Anna, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, per le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Alla vista degli operatori, l'uomo avrebbe manifestato un atteggiamento poco collaborativo, per poi tentare una fuga precipitosa. Durante la corsa avrebbe lanciato a terra una bustina di plastica e strattonato uno degli agenti, facendolo cadere.

Il 41enne è stato comunque raggiunto e accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 420 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, sei involucri contenenti eroina, oltre agli altri 31 recuperati all'interno della bustina abbandonata durante la fuga. Sequestrati anche otto involucri di cocaina e sei grammi di hashish. La natura delle sostanze è stata accertata attraverso gli esami effettuati dal personale della Polizia Scientifica.

Al termine degli accertamenti e degli atti di rito, l'uomo è stato arrestato. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell'udienza di convalida, celebrata nella mattinata successiva. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Umbria.

L'operazione ha portato complessivamente all'identificazione di 130 persone, 35 delle quali risultate avere precedenti di polizia, e al controllo di 29 veicoli. Nel corso delle verifiche sono state inoltre contestate tre sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli esercizi pubblici: sei i locali sottoposti a controllo. Gli operatori hanno identificato gli avventori per verificare l'eventuale presenza di persone con precedenti e hanno effettuato accertamenti amministrativi sul rispetto delle disposizioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto all'illegalità predisposte dalla Questura, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane e nei quartieri della provincia perugina.