Truffa ai danni di un’anziana nel centro storico di Orvieto. I Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di nazionalità straniera, regolarmente soggiornante in Italia e domiciliato in Campania, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di una donna di 82 anni.

I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di martedì scorso, quando l’anziana vedova è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri. Con il pretesto di dover effettuare urgenti verifiche, il sedicente militare le ha spiegato che i gioielli custoditi nella sua abitazione avrebbero potuto essere collegati al bottino di una rapina, commessa utilizzando un’automobile di proprietà del defunto marito.

Poco dopo, alla porta della donna si è presentato un giovane, al quale la vittima, convinta dalla falsa ricostruzione, ha consegnato diversi monili in oro per un valore complessivo stimato in oltre 11mila euro.

Il piano, tuttavia, è stato interrotto dall’intervento dei Carabinieri. I militari, già allertati da alcune segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112 relative a tentativi di truffa telefonica nel centro storico di Orvieto, avevano intensificato i controlli preventivi nella zona.

Durante il pattugliamento, l'attenzione dei militari è stata attirata dai movimenti sospetti del giovane, notato mentre entrava in un'abitazione per uscirne pochi minuti dopo. Proprio all'uscita dall'edificio è stato fermato e sottoposto a identificazione e perquisizione.

Addosso al giovane sono stati trovati diversi monili in oro, risultati appartenere proprio all'anziana appena raggirata. Tutta la refurtiva è stata recuperata e successivamente restituita alla legittima proprietaria.

Per il giovane è scattato l'arresto. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Terni, è stato condotto il giorno successivo davanti al giudice per l'udienza di convalida con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, oltre all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.

Come funziona la truffa del falso carabiniere

L'episodio di Orvieto riporta l'attenzione su una tecnica di raggiro purtroppo ancora diffusa, che prende di mira soprattutto le persone anziane e fa leva sulla paura e sulla fiducia nelle istituzioni.

Il meccanismo è ormai collaudato e si sviluppa generalmente in tre fasi. La prima è quella della telefonata allarmante: un truffatore contatta la vittima, spesso sul telefono fisso, spacciandosi per un maresciallo o un ufficiale dei Carabinieri. Racconta che l'automobile della persona chiamata, o quella di un familiare, sarebbe stata utilizzata per commettere una rapina o un furto.

Segue la richiesta di una presunta verifica. Il falso militare sostiene che, per dimostrare l'estraneità del proprietario del veicolo ai fatti ed evitare conseguenze giudiziarie, sia necessario confrontare i gioielli e il denaro custoditi in casa con quelli che sarebbero stati sottratti durante la rapina.

Infine, entra in scena il complice, che si presenta direttamente a domicilio qualificandosi come carabiniere in borghese oppure come incaricato del Tribunale o della Procura. Con la promessa di effettuare controlli e restituire successivamente i beni, convince la vittima a consegnargli oro e denaro.

I consigli per difendersi

Per evitare di cadere in questo tipo di raggiri è fondamentale ricordare alcune semplici regole:

Nessuna consegna di denaro o gioielli: le Forze dell'Ordine e gli incaricati degli uffici giudiziari non chiedono mai ai cittadini di consegnare denaro, preziosi o carte bancomat per presunte verifiche.

Interrompere la telefonata e chiamare il 112: in caso di telefonate sospette, è importante riagganciare e contattare direttamente il Numero Unico di Emergenza 112, preferibilmente utilizzando un altro telefono o attendendo qualche minuto. I truffatori potrebbero infatti mantenere aperta la comunicazione sul telefono fisso, impedendo alla vittima di effettuare una nuova chiamata.

Non aprire la porta agli sconosciuti: se qualcuno si presenta in casa chiedendo di controllare o ritirare oggetti di valore, non bisogna farlo entrare né consegnare alcunché. È necessario avvisare immediatamente le vere Forze dell'Ordine e, se possibile, un familiare fidato.

La raccomandazione è quella di mantenere sempre alta l'attenzione, soprattutto quando si ricevono telefonate che fanno leva sulla paura di essere coinvolti in vicende giudiziarie. Di fronte a richieste di denaro o preziosi, anche se apparentemente provenienti da rappresentanti delle istituzioni, non bisogna fidarsi: si tratta di un campanello d'allarme e occorre contattare subito il 112.