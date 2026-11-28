È iniziato in data venerdì 27 novembre il Black Friday, evento annuale che prevede grandi sconti su ogni genere di bene materiale. A proposito di acquisti frenetici, il Segretario Nazionale Codacons Francesco Tanasi ha invitato i cittadini umbri a prestare attenzione a possibili truffe, e rinnovato l’appello alle autorità competenti affinché intensifichino i dovuti controlli per contrastare falsi sconti, pratiche commerciali scorrette e truffe online.

Le stime

Secondo il Codacons, infatti, oltre il 60% degli acquisti dovuti a questo grande evento mondiale saranno effettuati in rete e la spesa complessiva prevista è di 4,3 miliardi di euro, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente.

In più, oltre l’80% dei consumatori sta valutando di approfittare dei prezzi vantaggiosi, soprattutto per portarsi avanti con i regali di Natale, con compere prevalentemente nel settore dell’abbigliamento, seguito da prodotti elettronici, piccoli elettrodomestici e prodotti per igiene personale.

Le parole di Tanasi

A frenare gli entusiasmi è arrivato l’intervento di Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons, che ha parlato anche del ruolo che l’Intelligenza Artificiale può assumere in occasioni così: "L'aumento della spesa durante il Black Friday non significa necessariamente che le famiglie abbiano maggiori disponibilità economiche, molti cittadini approfittano di questo appuntamento per acquistare a prezzi più convenienti ciò di cui hanno bisogno e contenere le spese natalizie.

L'intelligenza artificiale può aiutare i consumatori a risparmiare, ma può anche rendere più insidiose le truffe online. I malintenzionati possono servirsene per creare falsi negozi virtuali, recensioni inventate, messaggi fraudolenti e video manipolati nei quali personaggi famosi sembrano promuovere, a loro insaputa, offerte inesistenti” – ha detto.

Infine ha chiesto alle autorità competenti di intensificare i controlli sulla trasparenza e correttezza dei prezzi, ed alla Polizia Postale di aumentare la prevenzione per evitare il rischio che i cittadini possano essere truffati su Internet.

I dati in Umbria

Interventi di questo tipo sono fondamentali per tenere alta la soglia dell’attenzione dei cittadini, soprattutto in un periodo dove è in aumento il pericolo di cadere in trappole in rete. Secondo l’analisi MEMO, infatti, in Umbria nel 2025 sono state denunciate 4.414 truffe online nel 2025, registrando una media di 519 casi ogni 100.000 abitanti. In più altri dati pubblicati da Consumerismo No Profit riportano che 180.000 umbri hanno subito una frode sul web, con 1 giovane su 3 caduto in casi di truffe legate allo shopping online. Questi casi sono in aumento soprattutto a causa di pagine che pubblicano annunci di vendite a prezzi stracciati, con il prodotto che però non viene spedito in seguito al pagamento.



