Rimangono in attesa di sapere quando potranno tornare a casa e al lavoro i residenti e le attività commerciali della palazzina di via Veneto chiusa dal Comune dopo l’incendio divampato nella mattinata di giovedì. Le fiamme hanno compromesso l’impianto elettrico a servizio dell’intero stabile e hanno interessato anche gli impianti dell’acqua e del gas (successivamente staccate) e di scarico delle acque reflue e non è chiaro quando i lavori - complice anche il weekend - potranno partire e quando celermente saranno condotti.

Un sopralluogo si è svolto anche venerdì mattina e la giunta - si legge in una nota - ha “sollecitato l’amministratore del condominio affinché provveda alla pulizia e alla sistemazione delle aree interessate dall’incendio, attraverso la rimozione dei detriti e dei materiali danneggiati, così da consentire ai tecnici del gestore della rete elettrica di procedere con gli interventi di ripristino degli impianti elettrici. Non appena gli enti preposti avranno accertato il sussistere delle necessarie condizioni di sicurezza e il ripristino dei servizi essenziali, l’amministrazione comunale è pronta a procedere tempestivamente con la revoca dell’ordinanza, consentendo il rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni. Parallelamente, si sta lavorando in stretto raccordo con i servizi sociali del Comune per individuare soluzioni di accoglienza abitativa temporanea per le famiglie attualmente sfollate che ne abbiano necessità, fermo restando che un incendio non rientra tra le fattispecie che consentono l’attivazione delle specifiche misure di assistenza previste dal sistema di Protezione Civile in caso di calamità.

Esprimiamo - conclude la nota - vicinanza alle famiglie coinvolte e confermiamo il massimo impegno per individuare le soluzioni necessarie a fronteggiare i disagi e consentire, nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, un ritorno alla normalità”.

Le fiamme sono divampate giovedì mattina in un seminterrato di un edificio a più piani della centralissima via Veneto, dove oltre ad appartamenti ci sono anche attività commerciali, uffici, studi medici, abitazioni. Il fuoco ha danneggiato i quadri elettrici, inutilizzabili, e il Comune ha disposto la chiusura dell’intero stabile fino alla messa in sicurezza e prescrive la manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione e condizionamento che prelevano aria dall’esterno” nelle parti di centro storico adiacenti al palazzo. Il divieto rimarrà in vigore fino alle verifiche dei tecnici qualificati, gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino degli impianti e delle condizioni igienico-sanitarie. Arpa e Usl hanno comunque accertato che non ci sono depositi visibili di materiale combusto, e odore di bruciato solo nelle immediate vicinanze del seminterrato.