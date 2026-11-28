L’Umbria utilizza lavoro e capitale con un’efficienza stimata vicina alla media nazionale, ma dispone di una dotazione di capitale produttivo decisamente inferiore. È questo il dato centrale che emerge dalla terza indagine della Camera di Commercio dell’Umbria sull’efficienza del sistema economico regionale, realizzata attraverso l’analisi dei bilanci 2024 delle società di capitali.

L’indice sperimentale elaborato per misurare l’impiego congiunto di lavoro e capitale attribuisce alla regione 97,9 punti, rispetto ai 100 dell’Italia. Un risultato che colloca l’Umbria al decimo posto tra le venti regioni italiane e al secondo nel Centro, dietro il Lazio (100,1) e davanti a Toscana (93,3) e Marche (91,2).

Il dato, tuttavia, va letto insieme a un'altra evidenza: le immobilizzazioni materiali e immateriali per addetto ammontano in Umbria a circa 85.400 euro, contro i 133.200 euro della media nazionale. Una differenza di 47.800 euro per lavoratore, pari a quasi il 36% in meno. Anche la ricchezza prodotta per addetto rimane inferiore rispetto al dato italiano.

Il quadro restituisce quindi una situazione articolata: l'efficienza nell'utilizzo delle risorse non è lontana da quella nazionale, ma la quantità di capitale disponibile è decisamente più bassa. La questione non riguarda soltanto la necessità di investire di più, ma anche la capacità delle imprese di generare risorse sufficienti per finanziare nuovi investimenti.

La graduatoria regionale e le differenze territoriali

Nel confronto nazionale l'Umbria rimane distante dalle principali regioni industriali. La Lombardia raggiunge 109,3 punti, il Piemonte 109,0 e l'Emilia-Romagna 108,8. Nel Mezzogiorno i valori scendono invece a 78,0 per la Sicilia e 73,9 per la Puglia.

Si tratta di una graduatoria sperimentale, costruita applicando lo stesso criterio contabile a tutte le regioni, e non di una classifica definitiva della competitività o della capacità delle imprese. I risultati dipendono anche dalle ipotesi adottate nel modello di calcolo.

All'interno dell'Umbria emergono inoltre differenze significative: Perugia raggiunge 99,5 punti, avvicinandosi alla media italiana, mentre Terni si ferma a 92,0. Uno scarto che evidenzia risultati differenti, ma che non può essere ricondotto automaticamente a una sola causa. Incidono anche la composizione dei settori produttivi, le dimensioni aziendali e il valore attribuito a fabbricati e macchinari nei bilanci.

Meno capitale e una minore presenza di investimenti immateriali

La distanza rispetto alla media italiana trova una conferma nei dati patrimoniali. Le imprese umbre dispongono di meno immobilizzazioni per addetto e presentano anche una quota più contenuta di beni immateriali, come software, brevetti e licenze.

Questi ultimi rappresentano l'11,5% delle immobilizzazioni complessive, contro il 23,2% della media italiana, il 25,1% delle Marche e il 30,5% della Toscana. Un divario che segnala un possibile terreno di rafforzamento, soprattutto sul fronte dell'innovazione e della digitalizzazione. Non tutta l'innovazione, naturalmente, trova una rappresentazione contabile in queste voci, ma il confronto evidenzia una minore consistenza degli investimenti immateriali registrati nei bilanci.

La precedente indagine sulla redditività del capitale, presentata il 7 novembre, aveva evidenziato un altro elemento interessante: ogni 100 euro di beni produttivi contabilizzati, le società umbre generano 69,2 euro di valore aggiunto, contro i 50,2 euro della media nazionale. Si tratta di valore aggiunto e non di profitto, ma il dato mostra come il rendimento dei beni iscritti nei bilanci regionali sia superiore a quello italiano.

Il quadro delle tre indagini: produttività, redditività ed efficienza

La terza rilevazione completa il percorso di analisi avviato il 3 ottobre con lo studio sulla produttività del lavoro e proseguito il 7 novembre con quello sulla redditività del capitale.

Dalla prima indagine era emerso che le imprese umbre producono il 16,2% di valore aggiunto in meno per addetto rispetto alla media nazionale. La seconda aveva rilevato un rendimento operativo del capitale investito pari al 3,90%, contro il 4,35% italiano.

Considerando insieme lavoro e beni produttivi, la distanza dalla media nazionale si riduce sensibilmente. Questo non significa che le imprese umbre producano quasi quanto quelle italiane, ma che il confronto cambia quando si tiene conto delle risorse disponibili per realizzare la produzione.

L'indice di efficienza misura infatti il risultato dell'impiego congiunto di lavoro e capitale. Non coincide con la produttività totale dei fattori calcolata dall'Istat e non permette, da solo, di stabilire quanto dipenda dall'organizzazione aziendale e quanto dalle condizioni esterne.

Organizzazione aziendale, competenze e infrastrutture: le condizioni per crescere

L'efficienza produttiva non dipende soltanto dalla quantità di macchinari e tecnologie disponibili. Conta anche il modo in cui le imprese organizzano il lavoro, pianificano le attività, prendono le decisioni e investono nelle competenze.

È il tema della managerializzazione, cioè della qualità della gestione aziendale. Una struttura organizzativa più preparata può migliorare l'utilizzo delle risorse, ridurre le inefficienze e aumentare la capacità di programmare gli investimenti.

Ma le condizioni di crescita non si costruiscono soltanto all'interno delle aziende. Infrastrutture, accesso al credito, formazione, disponibilità di personale qualificato e qualità dei servizi pubblici rappresentano fattori altrettanto importanti. Anche un'impresa ben organizzata può incontrare ostacoli quando opera in un contesto caratterizzato da collegamenti insufficienti, procedure lente o difficoltà nell'accesso alle risorse finanziarie.

Il nodo dei margini: 800 milioni di euro di potenziale in più

Uno dei principali ostacoli alla crescita degli investimenti è la capacità delle imprese di generare margini adeguati. Un tema già approfondito nel rapporto “L'economia umbra e i bilanci delle imprese”, presentato il 6 marzo dalla Camera di Commercio dell'Umbria insieme all'Università degli Studi di Perugia.

Lo studio, coordinato dal professor Andrea Cardoni, docente di Economia aziendale, con Giuseppe Castellini e Andrea Massarelli componenti del gruppo di lavoro, aveva analizzato un valore della produzione di circa 40,1 miliardi di euro.

Dall'analisi era emerso un margine operativo lordo pari all'8% della produzione, inferiore a quello delle Marche (9,4%) e della Toscana (9,6%). In altri termini, dopo aver sostenuto i costi operativi e prima di ammortamenti, interessi e imposte, alle imprese umbre rimane una quota relativamente più contenuta di risorse.

Il rapporto descriveva un sistema economico solido, ma spesso caratterizzato da strutture aziendali poco sviluppate, servizi professionali meno presenti e ampi margini di miglioramento sul piano gestionale.

La simulazione contenuta nello studio offre una misura concreta della posta in gioco: se il margine operativo lordo passasse dall'8% al 10%, mantenendo invariato il valore della produzione, si genererebbero circa 800 milioni di euro in più all'anno.

Non si tratta di liquidità immediatamente disponibile, perché occorre considerare interessi, imposte, fabbisogni finanziari e altri impegni delle imprese. Ipotizzando che la metà di questa maggiore capacità economica si trasformi in risorse effettivamente investibili, si arriverebbe comunque a circa 400 milioni di euro destinabili ogni anno a nuovi impianti, innovazione e competenze.

Un potenziale che evidenzia il legame tra redditività, organizzazione aziendale e capacità di rafforzare il sistema produttivo.

Il perimetro dell'indagine

L'analisi riguarda le società di capitali con sede legale in Umbria. Si tratta di poco più di un quinto delle imprese regionali, ma di una componente che rappresenta il 70-75% del fatturato complessivo.

Un universo quindi numericamente limitato rispetto al totale delle aziende, ma particolarmente significativo per peso economico, occupazione, ricavi e investimenti. Il confronto con le altre regioni permette di individuare differenze strutturali e aree sulle quali concentrare le politiche di sviluppo.

A sintetizzare il significato dei risultati è Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell'Umbria: “Il risultato di questa indagine contiene un incoraggiamento e un avvertimento. L’Umbria, nella stima che abbiamo costruito, non è lontana dall’Italia per efficienza produttiva. Ma ha molto meno capitale per addetto e crea meno ricchezza. Se i margini restano bassi, diventa più difficile finanziare gli investimenti necessari per crescere: è un circuito che dobbiamo spezzare. Il rapporto presentato nel marzo scorso ci aiuta a capire la posta in gioco: due punti di margine operativo in più, a produzione invariata, equivarrebbero a circa 800 milioni di euro l’anno. È una simulazione, non denaro già disponibile, ma ci dice quanto contano una gestione più preparata, la capacità di programmare, le competenze e l’innovazione. E quanto contano, fuori dalle aziende, infrastrutture, credito, formazione e servizi pubblici efficienti. Non basta chiedere alle imprese di investire di più senza aiutarle a creare le condizioni per farlo. Con questa terza indagine completiamo il lavoro su produttività del lavoro, rendimento del capitale ed efficienza del sistema: non una classifica di meriti, ma una base concreta per decidere meglio”.