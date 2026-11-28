Circa 200mila euro messi in campo dal Comune di Spoleto per coprire di luminarie anche vie che solitamente rimangono al buio, "senza chiedere contributi agli esercenti, perché riteniamo che i tempi per le Partite Iva siano veramente difficili", per un ricchissimo cartellone di eventi, tra cui il veglione di Capodanno in piazza Duomo, e anche per contribuire con 1.000 euro agli eventi natalizi delle 15 pro loco e associazioni che gestiscono altrettante aree verdi comunali in convenzione.

Il programma di “Accade a Natale a Spoleto” - riunito sotto al claim "Un Natale da favola" - è stato presentato venerdì mattina dall’assessore comunale Giovanni Maria Angelini Paroli e dalla dirigente del dipartimento cultura Roberta Farinelli, alla presenza di diversi organizzatori dei singoli eventi. “Sarà un cartellone – ha spiegato Paroli – che abbraccia tutto il territorio e tutto il mondo associativo della nostra città, è il coronamento di un obiettivo che ci siamo posti in questi 5 anni, realizzare un Natale veramente condiviso, con iniziative complementari e che non cercano di sovrapporsi”.

Tra gli appuntamenti di punta anche il cartellone invernale del Festival dei Due Mondi, che si aprirà il 4 dicembre con Patti Smith, e le iniziative del Teatro Lirico Sperimentale, tra cui il concerto di Natale del Comune il 12 dicembre insieme ad Umbria Ensemble.

Dall’assessore è andato un ringraziamento politico al sindaco Andrea Sisti: “Se quest’anno l’investimento dell’amministrazione comunale è stato così corposo è grazie a una azione di ragioneria fatta da quando siamo arrivati a oggi: avevamo un disavanzato tecnico di 12 milioni di euro che oggi non c’è più”.

Luminarie e mercatini di Natale

Lo sforzo più grande quello sulle luminarie, che oltre al centro e alle solite strade interesseranno anche viale Martiri della Resistenza, via Pietro Conti, via XXV Aprile e tutto viale Marconi, “totalmente a carico del Comune”. L'accensione delle luminarie è in programma venerdì 4 dicembre alle ore 17 in piazza della Vittoria: testimonial sarà il direttore artistico del Festival dei Due Mondi, Daniele Cipriani.

Dal 5 dicembre ci sarà anche il mercatino di Natale in piazza Garibaldi, con 10 casette di legno con prodotti di artigianato e idee regalo, che si affiancherà alla 26esima edizione di "Un Nat@le che sia Tale", il mercatino del volontariato e della solidarietà ai giardinetti del viale della stazione, e alla terza edizione dei mercatini di Natale di Azzano, che quest'anno saranno collegati al capoluogo da un bus navetta.

Capodanno in piazza Duomo

Il Veglione di Capodanno tornerà ad essere ospitato in piazza Duomo con una doppia proposta, per accontentare tutti i gusti. Si inizierà alle 23 del 31 dicembre con i Bluesy Tunes, band di 9 elementi che proporrà un repertorio di grandi classici italiani riarrangiati in chiave moderna con sonorità calde e coinvolgenti per salutare al meglio l'arrivo del 2027. Dalle 00.45, invece, dj set e animazione con Radio Pinky: l'animazione di Fabio Pinchi sarà accompagnata da un vero e proprio spettacolo visivo con ballerine professioniste e giochi di luce. Anche quest'anno tutte le maestranze coinvolte saranno spoletine, come ha spiegato Leonardo Perini di MediaMarketer, società che è partner tecnico del Capodanno.

Torna la Rivista degli Studenti

Tra gli eventi più attesi del cartellone di Accade a Natale a Spoleto, il ritorno della Rivista degli studenti, dopo 10 anni di assenza, come anticipato da Tuttoggi, dal 14 al 17 gennaio al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. L'organizzazione quest'anno coinvolgerà circa 100 persone, "meno 1", ha detto l'assessore Paroli, rispondendo così a un quesito che molti in queste settimane si sono posti, vale a dire la sua presenza o meno sul palco. I dettagli saranno illustrati il 9 dicembre in una conferenza stampa, ma la prevendita dei biglietti vede già quasi il tutto esaurito, come hanno spiegato Tommaso Biondi e Fabio Pinchi.

Sesta edizione per il TedX

Sempre il Teatro Nuovo ospiterà il 9 gennaio la sesta edizione del TedX, con una importante novità, cioè un'edizione doppia, come ha spiegato Leonardo Perini. Al mattino, nella Sala XVII Settembre, ci sarà infatti un TedX Salon, momento di confronto per gli imprenditori, prima della versione "tradizionale" del Ted nel pomeriggio con 12 speaker da tutta Italia.

Il programma di Accade a Natale a Spoleto

LE LUMINARIE, I MERCATINI E LA FONTANA-GIOSTRA

Gli eventi natalizi prenderanno il via con un doppio appuntamento in piazza Garibaldi in occasione del primo weekend. Venerdì 4 dicembre, alle ore 17.00, è in programma l’accensione delle luminarie e dell’Albero di natale in piazza della Vittoria, mentre sabato 5 dicembre, sempre alle ore 17.00, si terrà “La Grande Nevicata”, l’iniziativa organizzata per la cerimonia di apertura dei Mercatini di Natale (giorni di apertura 5-6-7-8-11-12-13-18-19-20-25-26-27-31 dicembre e dal 1° al 6 gennaio 2027, dalle ore 10.30 alle 19.30). Sarà disponibile un servizio navetta gratuito che collegherà i mercatini di piazza Garibaldi con quelli di Azzano nei giorni 12, 13, 19 e 20 dicembre (sabato 12 e 19: Spoleto – Azzano ore 14/17.30, Azzano – Spoleto ore 16/19.30; domenica 13 e 20: Spoleto – Azzano ore 11/14.30/17.30, Azzano - Spoleto ore 13/16/19.30).

“La meraviglia del Natale”, il progetto che dal 6 dicembre al 6 gennaio trasformerà la Fontana dei Delfini nei giardini di piazza della Vittoria in una grande giostra ispirata agli antichi giochi di legno, sarà tra le novità di questa edizione. L'installazione, progettata e realizzata dagli studenti del Liceo Artistico di Spoleto, sarà inaugurata domenica 6 dicembre, alle ore 16.30, con “Pinocchio e i suoi balocchi”, un pomeriggio di teatro di strada, musica, giochi di luce e atmosfere natalizie.

Molti gli appuntamenti pensati per i più piccoli: “Il Paese delle Meraviglie comincia da un dono”, il 18 dicembre tra piazza Garibaldi e piazza della Vittoria, con un'iniziativa di raccolta di giocattoli, il coro dei bambini della scuola primaria Francesco Toscano e una parata ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie.

Il 20 dicembre piazza della Vittoria ospiterà “Il bambino orso”, uno spettacolo allestito all'interno di una particolare struttura gonfiabile a forma di yurta illuminata, mentre il 23, 24, 26 e 27 dicembre, alla Casina dell'Ippocastano, sarà possibile partecipare a “La Casina incantata, il Portale degli Elfi e il Mistero di Natale”, organizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione La Maestra Patrizia APS.

Completa l'offerta per le famiglie il Frozen Park, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio in via Fratelli Cervi, nell'area adiacente al Museo dell'ex ferrovia Spoleto-Norcia, aperta dal 28 novembre al 31 gennaio.

CULTURA, TEATRO E MUSICA

Un ruolo centrale nel calendario è riservato alla cultura e allo spettacolo.

Dal 4 all'8 dicembre la Fondazione Festival dei Due Mondi proporrà gli appuntamenti della rassegna “Racconti”, con protagonisti di primo piano della scena culturale e artistica. Tra gli ospiti Patti Smith, Paolo Crepet, Michele Mari, Marilù Oliva, Paolo Del Debbio, Maria Grazia Calandrone, Davide Rondoni, Gianrico Carofiglio, Rocco Papaleo, Franco Arminio e Simone Cristicchi. Gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e al Teatro Caio Melisso Carla Fendi.

La programmazione musicale comprenderà il Concerto di Natale del 12 dicembre al Teatro Caio Melisso Carla Fendi, realizzato dal Comune in collaborazione con il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”, e il concerto “Dolce sentire a Natale” del 15 dicembre, a cura della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri”, che il 17 dicembre proporrà anche “Natale in cammino: suoni e passi sotto l'albero”, un itinerario musicale lungo viale Trento e Trieste, piazza della Vittoria e piazza Garibaldi.

Sempre il 17 dicembre è in programma il concerto natalizio “Concertando” dell'Istituto Comprensivo 2, mentre il 21 dicembre il Teatro Nuovo ospiterà lo spettacolo di Natale dell'Istituto Comprensivo Spoleto 1.

In cartellone anche gli spettacoli della Stagione teatrale organizzata dal Comune di Spoleto e dal Teatro Stabile dell’Umbria, con “Il medico dei pazzi” (19 dicembre) e “Il Sergente nella neve” (12 gennaio), insieme alla programmazione musicale con “Alla scoperta di Morricone – Vol. 3” (20 dicembre). I tre appuntamenti si terranno al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

Tra le iniziative culturali anche presentazioni di libri, conferenze, incontri con gli autori, attività della Biblioteca comunale “G. Carducci” e l'escape room “Le orme dello scorpione. Il mistero di Palazzo Mauri”, in programma il 18, 19, 20 e 30 dicembre.

LE TRADIZIONI NATALIZIE E IL COINVOLGIMENTO DELLE FRAZIONI

Il Natale sarà anche un'occasione per riscoprire le tradizioni e valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio. Dall'8 dicembre al 15 gennaio, negli spazi dell'ex Museo Civico e della Sala degli Ori, sarà allestita “Spoleto, la Città si fa Presepe nel segno di San Francesco”, mostra nazionale di presepi curata dalla Pro Loco di Spoleto “A. Busetti”.

Numerose le iniziative organizzate nelle frazioni, grazie al contributo delle Pro Loco e delle associazioni locali.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio torneranno i “Presepi a Bazzano” a Bazzano Inferiore; dall'11 al 13 dicembre si svolgerà “Natale a San Martino”, mentre ad Azzano, nei fine settimana del 12-13 e 19-20 dicembre, è prevista la terza edizione dei Mercatini di Natale.

A Bazzano Superiore, dal 14 dicembre al 6 gennaio, si terrà “Bazzano Superiore si accende di luci e presepi”, con allestimenti realizzati anche dagli studenti del Liceo Artistico, momenti conviviali e iniziative per i bambini.

Tra gli appuntamenti dedicati alla solidarietà figurano il mercatino “Un N@tale che sia tale”, organizzato dall'associazione MilleMani InSIemeVOLA ODV dal 5 all'8 dicembre, e il concerto di beneficenza “La vita non fa prove generali”, il 20 dicembre al Cantiere Oberdan, organizzato dal Comune e dall'ASL per raccogliere fondi destinati all'acquisto di strumenti oncologici.

CAPODANNO IN PIAZZA DUOMO, EPIFANIA E FESTEGGIAMENTI DI SAN PONZIANO

La notte del 31 dicembre, a partire dalle ore 23.00, piazza Duomo sarà il palcoscenico del Capodanno a Spoleto 2026-2027, con l'esibizione dal vivo dei Bluesy Tunes, seguita dal DJ set e dall'animazione di Radio Pinky.

Il calendario proseguirà nel nuovo anno con “Aspettando la Befana”, il 6 gennaio in piazza Duomo, organizzato in collaborazione con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto, e con il TEDxSpoleto 2027, in programma il 9 gennaio.

Il 14 gennaio sarà dedicato alle celebrazioni del Santo Patrono, mentre dal 14 al 17 gennaio il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti ospiterà “Rivista 2027 – La Reunion”, a cura dell'associazione APS Antofagi.

Il programma si concluderà il 17 gennaio con la tradizionale Fiera di San Ponziano, lungo viale Trento e Trieste.

Non mancheranno gli appuntamenti sportivi, tra cui la premiazione “Spoleto per lo Sport” del 23 dicembre e il XVIII Torneo di Natale – Città di Spoleto, organizzato dall'Associazione Volley Spoleto dal 28 al 30 dicembre.

Ad arricchire l'offerta culturale saranno infine le mostre ospitate a Palazzo Collicola e Palazzo Mauri, con le esposizioni dedicate, tra gli altri, a Giuseppe Penone, Adelaide Cioni e Filippo Marignoli, oltre ai progetti sulla memoria e sul patrimonio culturale della città e della Valnerina.

Il programma completo di “Accade a Natale a Spoleto 2026-2027”, con date, orari, luoghi e modalità di partecipazione ai singoli appuntamenti, è disponibile nel sito istituzionale www.comune.spoleto.pg.it e nel portale turistico www.enjoyspoleto.it del Comune di Spoleto.