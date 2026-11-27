Un percorso guidato tra tecnologia e tutela ambientale ha animato la visita odierna al nuovo impianto di trattamento delle scorie di Arvedi AST a Terni. L’amministratore delegato Dimitri Menecali ha illustrato fasi e dotazioni del sistema in ambiente confinato e in depressione, progettato per ridurre le polveri e rendere possibile il recupero dei materiali. All’incontro hanno preso parte rappresentanti di Regione Umbria, Comune di Terni, Arpa Umbria, USL Umbria 2 e una delegazione del comitato dei cittadini del quartiere Prisciano.

Tecnologia in ambiente chiuso

Le scorie provenienti dall’acciaieria arrivano a circa 1.400 gradi e sono convogliate su piazzole di raffreddamento all’interno di un capannone che misura 110 metri per 46. La struttura lavora in depressione e, anche con i portoni aperti, l’aria entra dall’esterno evitando fuoriuscite di polveri. L’aspirazione è concentrata sulla piazzola di scarico e l’aria captata viene filtrata prima della reimmissione in atmosfera.

Una volta solidificate e raffreddate, le scorie sono trattate per recuperare la parte metallica e ottenere aggregati e filler reimpiegabili sul mercato nel rispetto della normativa tecnica e ambientale. Il sistema elimina il sollevamento e il deposito di polveri nelle aree limitrofe e abilita il riutilizzo delle scorie come prodotto, evitando il ricorso alla discarica. Nella precedente rampa a cielo aperto, spazi e tempi non consentivano né un’adeguata separazione né un raffreddamento sufficientemente lento per ottenere le caratteristiche richieste.

Presenze istituzionali e comunità

La visita, condotta da Menecali, ha visto la partecipazione di figure chiave del territorio e degli enti di controllo. Tra i presenti vi erano:

L’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca

L’assessore del Comune di Terni Gabriele Ghione

Il direttore generale di Arpa Umbria Alfonso Morelli

Il responsabile del servizio economia circolare della Regione Umbria Michele Cenci

La responsabile del servizio transizione ecologica e qualità dell’aria della Regione Umbria Caterina Austeri

Il direttore del dipartimento di prevenzione dell’USL Umbria 2 Danilo Serva

Una delegazione del comitato dei cittadini del quartiere Prisciano

Le dichiarazioni

“Si tratta – ha dichiarato l'assessore regionale Thomas De Luca – di una delle sfide più importanti per la città di Terni e per la nostra regione: conciliare la produzione di acciaio e l'industria pesante con la vita di una comunità. Questo investimento è stato possibile all'interno dell'Accordo di programma siglato con l’azienda, ha richiesto un impegno importante dell'impresa e una corresponsabilità condivisa con le istituzioni, per portare il polo siderurgico verso i nuovi impegni ambientali e le nuove direttive”.

“Per oltre un secolo – ha aggiunto De Luca – questo processo si è svolto all'aria aperta, con un impatto significativo sulla città e sui quartieri vicini. Oggi, per la prima volta al mondo, viene gestito in ambiente confinato. Questo apre anche a nuove filiere di economia circolare, grazie al possibile recupero della scoria. Terni sta diventando un benchmark mondiale della produzione di acciaio sostenibile. Possiamo fare molto di più, ma quello che abbiamo visto oggi è un grande passo in avanti per Terni e per l'Umbria”.

“Siamo arrivati al traguardo di un progetto complesso, partito da lontano, che ha richiesto di risolvere grandi criticità tecniche e operative – ha spiegato Menecali –. Altri produttori trattano le scorie all'aperto, senza coperture. Noi abbiamo avuto l'ambizione di contenere le emissioni diffuse in un impianto completamente sotto aspirazione, e ritengo che ci siamo riusciti. L'impianto è in funzione da un paio di mesi e lo abbiamo provato anche nelle condizioni più gravose. Stiamo aumentando giorno per giorno le quantità trattate, con l’obbiettivo di azzerare i quantitativi di scoria da convertitore processati presso il vecchio impianto. Siamo convinti che possa diventare un modello di riferimento, perché è il primo impianto di questo tipo”.

L’ad di Arvedi AST ha poi sottolineato che si tratta di “uno degli impegni più importanti del nostro piano di investimenti ambientali, reso possibile grazie anche alla collaborazione istituzionale di Regione, Arpa e Comune di Terni, che ci hanno seguito fin dall'inizio”, ringraziando anche il comitato di Prisciano, “il cui riscontro quotidiano ha orientato le nostre scelte”.

“Oggi abbiamo visto una dimostrazione concreta di ciò che la tecnologia italiana può fare per migliorare l'ambiente e i cicli produttivi di un'azienda, e per rendere possibile la vita di una città a contatto con lo stabilimento – ha commentato l'assessore comunale Gabriele Ghione –. Il Comune di Terni ha sempre sostenuto gli abitanti del quartiere, ma anche l'acciaieria, perché le due realtà possano convivere nel modo migliore. Questo impianto in depressione è una cosa gigantesca e unica, che assorbe molta energia elettrica: agli stabilimenti energivori vanno dati i supporti che siamo in grado di dare. Quando c'è la volontà di convivere in maniera serena con la popolazione, le soluzioni si possono e si devono trovare, e si sono trovate”.

“Uno degli impatti ambientali più significativi della zona – ha dichiarato il direttore generale di Arpa Umbria Alfonso Morelli – era l'emissione in atmosfera di polveri. Con questo impianto si potrà misurare oggettivamente il miglioramento ambientale, soprattutto per il quartiere. Abbiamo già potenziato le nostre centraline e analizzeremo i dati che registreremo, per avere una misura chiara dell'impatto di questo intervento”.

La vice presidente del comitato di Prisciano, Giorgia Menciotti, ha espresso un riscontro positivo dei residenti: “Siamo rimasti positivamente impressionati e molto fiduciosi che migliori realmente le condizioni di vita degli abitanti di Terni: pensiamo sia un grosso passo in avanti”.

Impatto locale e valore sistemico

Il nuovo impianto introduce un cambio di passo per Terni e per l’Umbria sul piano di salute pubblica, qualità dell’aria e economia circolare. La riduzione delle polveri diffuse interessa in particolare i quartieri più esposti, mentre il recupero di metalli, aggregati e filler rafforza filiere industriali orientate al riuso dei materiali. Il monitoraggio di Arpa Umbria consentirà una valutazione oggettiva degli effetti sul territorio, creando una base informativa utile anche per future decisioni di pianificazione ambientale e industriale.

Prospettive per il territorio

L’azienda sta incrementando progressivamente i volumi trattati con l’obiettivo dichiarato di superare l’impiego del vecchio impianto a cielo aperto. La combinazione tra impianto in depressione, filtrazione e gestione in ambiente confinato indica una direzione replicabile per siti energivori che intendono ridurre le emissioni diffuse. La collaborazione tra impresa, istituzioni e comunità locale, già sperimentata in questa fase, rappresenta un percorso operativo che può consolidarsi nel tempo, valorizzando l’identità industriale di Terni e, insieme, la qualità della vita urbana.